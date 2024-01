Cartagena tendría oficina de protección al consumidor para evitar estafas a turistas

En entrevista con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, habló, entre otros temas, de su estrategia para evitar las estafas a los turistas internacionales y las apuestas para la protección del consumidor.



(Además: Inédito: en Cartagena suspenden el ejercicio de la prostitución en el Centro Histórico)



"La industria más importante para la ciudad es el turismo: es el que más empleo genera. El turismo es el que más ingresos genera y, lo más importante el turismo termina tocando todas las instancias sociales de la ciudad. Es decir, para nosotros la economía popular es importante. Desde los restaurantes más encopetados y los más encopetados hoteles, hasta el más humilde es importante", dijo Dumek Turbay, en entrevista en vivo para eltiempo.com.

En los últimos años, se han denunciado diferentes estafas en los restaurantes cercanos a las playas. Foto: Twitter @bolidarity

Y es que las estafas de las últimas semanas, por datáfono, generaron una mala reputación para una ciudad que vive del turismo.



"Cuando suceden estas cosas, que no nos convierten en la vergüenza nacional, duele mucho. Encontramos que el gobierno anterior de la ciudad nunca le puso atención al tema: no definió una estrategia de protección para el turista internacional ni local por eso nos encontramos con esas estafas de 18 millones de pesos por un paseo en coche o 7 millones de pesos por dos limonadas de mango", recordó el mandatario que ha prometido un puesto de mando unificado contra este flagelo, el cual tendría como sede principal el Centro Histórico.



(También: Con cierres en el Centro Histórico, Cartagena inicia lucha contra la explotación sexual)



"Tenemos que ofrecerle un espacio al Ministerio de Comercio para que la competencia de la oficina Protección al Consumidor estén acá y no en Turbaco. El ministro nos va a apoyar en la mejora de la información con la utilización de tecnología de punta, para que el turista tenga acceso a precios y pueda confrontar los precios, y nosotros mismos, como autoridad del turismo, podamos tener la posibilidad de defenderlo", señaló el alcalde, que el pasado martes instalo el Consejo Distrital, donde presentó un proyecto de acuerdo para crear la Secretaría de Turismo.



"Es increíble que nosotros como ciudad turística no tengamos una Autoridad de Turismo Distrital. Aspiramos a abrir formalmente una, no quiere decir que en esta temporada no vamos a trabajar con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, lo vamos a hacer, pero en un mes tenemos la obligación de abrir las puertas de esa sede para Cartagena", añadió.



El mandatario reveló que en Cartagena para que el turista pueda tener una opción con el Gobierno Nacional y local para defenderse de cualquier abuso, la Oficina de Protección al Consumidor al turista está en el vecino municipio de Turbaco.



"Cómo un turista, que siente un abuso en el Centro Histórico de la ciudad, se tiene que desplazar a 40 minutos para presentar una queja o buscar ayuda. No más, la Oficina de protección al turista quedará en el Centro Histórico de la ciudad y será un apoyo y una herramienta que dispone del Gobierno de la Ciudad para tal fin: defender a nuestros visitantes", concluyo.

