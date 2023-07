Una discusión por la espera de exámenes médicos, entre un padre de familia y un enfermero de la Clínica Gestión Salud de Cartagena, terminó en una violenta pelea.



La esposa del indignado padre de familia grabó en video el enfrentamiento a golpes entre ambos hombres en una sala de espera de la clínica.



En el video se observa el momento en el que el padre de familia, entrega a su esposa a una niña que lleva en brazos y se lanza a la pelea con el enfermero. Energúmenos, lanzan una lluvia de puños de lado y lado, sin importar que los observan pacientes enfermos, entre ellos niños y mujeres.

Video: la pelea también quedó registrada

en los sistema interno de seguridad

Intolerancia: funcionario y usuario de la clínica Gestión Salud de Cartagena se fueron a los puños dentro de una sala de espera de la clínica, al parecer por unos resultados médicos.

Ante estos hechos, que se hicieron virales en redes sociales, la Clínica Gestión salud emitió un comunicado y entregó más detalles.



"En aras de esclarecer los motivos de ocurrencia de los hechos, la determinación de responsabilidades y la toma de medidas correctivas, separaremos del cargo a la persona implicada en el hecho", sostiene la entidad.



Los hechos se registraron en la madrugada del 26 de julio, a las 2 am, entre un acompañante de un paciente y un auxiliar de enfermería de nuestro equipo de trabajo.



"Dichos hechos quedaron registrados en nuestro sistema interno de seguridad: agresiones verbales, seguidas de agresiones físicas, las cuales no compartimos de ninguna manera y no representan el trabajo y servicio arduo que hace todo el personal de salud a toda nuestra comunidad", señala la clínica en comunicado oficial.



Según la institución, en las cámaras de seguridad quedó registrado, además, el intento de robo del arma de dotación del vigilante, por parte del furioso padre, supuestamente para agredir a la misión médica.



"Invitamos a toda nuestra audiencia a respetar al cuerpo médico y paramédico que en su gran mayoría tiene una gran vocación de servicio", pide la clínica.

