Cartagena suspende temporada de cruceros para frenar el coronavirus

El Distrito de Cartagena canceló la actual temporada de cruceros, como medida para evitar la propagación del covid -19 en la ciudad, donde ya se presentó el primer caso positivo, precisamente en una crucerista.



“…debido a que Cartagena es una ciudad con vocación portuaria y turística a la que diariamente llegan más de 15.000 turistas, la administración Distrital, en concertación con todas las autoridades tomó la decisión de suspender el ingreso de cruceros a la ciudad temporalmente”, informó Diana Martínez Berrocal, alcaldesa encargada de Cartagena.



La medida se toma luego de que el Ministerio de Salud confirmara que se presentó el primer caso de coronavirus en Cartagena, en una mujer de 88 años, que llegó en un crucero el pasado domingo 8 de marzo.

La llegada de los primeros cruceros que se cancela estaba prevista para las 6 a.m., de este jueves 12 de marzo.



“Los cruceros que tenían programado arribar a Cartagena y que ya no lo harán son: Emerald Prince, Aida Luna y Queen Victoria con 6.793 pasajeros y 2.759 tripulantes. Estos tres cruceros vienen de Panamá, uno con turistas ingleses y otro con alemanes. El tercer crucero viaja con pasajeros de distintas nacionalidades”, explicó el Capitán de Fragata, Jorge Enrique Uricoechea, capitán del Puerto de Cartagena.



El crucero en el cual arribó la mujer, adulto mayor, que presenta síntomas del virus, es el barco Braemar, con bandera de las Bahamas, que previamente había cubierto la ruta San Martin- Jamaica- Puerto Rico y Panamá.

Hay cruceros específicos que viajan con pacientes que aunque no se ha determinado si tienen o no coronavirus, sí hay varios con síntomas respiratorios. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La orden del alcalde mayor, William Dau Chamat, es que mientras no se tenga certeza de que la propagación del virus ha sido contenida, a Cartagena no ingresarán cruceros, hasta nueva orden relacionada con la evolución del coronavirus en el país y en el mundo.



“Tenemos información de que en estos cruceros específicos viajan pacientes que aunque no se ha determinado si tienen o no coronavirus, sí hay varios con síntomas respiratorios”, señaló Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).



Según el reporte de Capitanía de Puerto, se tenía prevista la llegada de 45 cruceros a Cartagena, hasta el 30 de junio de 2020, de acuerdo con la proyección se trata de 150.000 pasajeros.

'...preservar la salud y vida de los cartageneros', Dadis

“Cómo autoridad sanitaria propusimos esta medida teniendo en cuenta la elevada situación del virus, de epidemia a pandemia (la diseminación se ha extendido a muchos países), y teniendo en cuenta nuestras funciones basadas en el principio constitucional de preservar la salud y vida de los cartageneros, por ello hemos acordado suspender de manera temporal el ingreso de cruceros a la ciudad”, agregó Fortich.



La preocupación de las autoridades se extiende, además, a aquellas personas asintomáticas que puedan estar propagando el virus, teniendo en cuenta que el perfil epidemiológico de la enfermedad aún está siendo evaluado y analizado.



Cartagena por su condición turística estaría recibiendo indiscriminadamente a todos estos pacientes.



Los pasajeros del crucero Braemar, que atracó en Cartagena el pasado domingo 8 de marzo con la mujer que dio positivo, bajaron de la nave a las 2 pm y luego de viajar en los autobuses del puerto por el barrio Manga, se bajaron en el Centro Histórico, visitaron fortificaciones, ingresaron a restaurantes y tiendas de joyas y artesanías, antes de regresar a la nave que siguió su periplo por el Caribe.

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 380 de 2020 donde habla de cuarentenas y aislamientos, de tal manera que cuando atraque un barco con 6 o 7 mil personas a bordo, la parte logística sería muy compleja porque la ciudad no tiene la capacidad para tener en cuarentena a miles de turistas a diario.



Cartagena tiene temporada de cruceros 9 meses del año y la presente temporada finaliza el próximo 30 de junio.



La ciudad responde así a la orden del presidente Iván Duque, quien pidió el aislamiento preventivo de los viajeros que lleguen de China, Italia, España y Francia, países donde hace presencia con fuerza el coronavirus.



