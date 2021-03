Cartagena superó las mil muertes por coronavirus 

Cerca de cumplirse un año de la llegada de la pandemia a la ciudad, Cartagena sumó en las últimas horas 41 casos nuevos y 5 muertes por coronavirus, y llega a 56.637 casos positivos y 1.001 muertes.



Hoy, la ciudad tiene 462 casos activos y 55.174 pacientes le ganaron la batalla a la pandemia.



El Ministerio de Salud y Protección Social confirmaba que el primer fallecimiento por Covid-19 en Colombia se había presentado el 16 de marzo de 2020.



Se trató de Arnold Ricardo, de 58 años, quien trabajaba como taxista en Cartagena.



(Lo invitamos a leer además: ¿Premonitorio? El verso de Poncho Zuleta sobre muerte de Jorge Oñate)

El 4 de marzo del 2020 el hombre había trasportado en su vehículo a turistas italianos, y dos días después presentó los primeros síntomas de tos con expectoración, fiebre y dificultad respiratoria. Era un ciudadano con hipertensión y diabetes no tratadas.



Después de un verdadero paseo de la muerte de este hombre por su EPS y varias clínicas que no detectaron a tiempo el virus, Ricardo fue atendido desde el 13 de marzo en la clínica del mar y su muerte se produjo el 16 de marzo.



Dos muestras fueron analizadas por el Instituto Nacional de Salud. La primera dio un resultado negativo, y la segunda no fue tomada adecuadamente en la clínica cartagenera, por lo que su resultado también dio negativo en coronavirus.



(Le puede interesar: Estudió bachillerato por radio y ahora trabaja en la Nasa)

1.666 dosis de la vacuna de CoronaVac DISPUSO el Ministerio de Salud, en un primer lote, para esta población en la ciudad. Foto: DADIS

"Debido a los síntomas presentados por el paciente y al hecho de que los exámenes realizados a su hermana y cuidadora , Liliana Ricardo, hubieran arrojado un resultado positivo, el Instituto Nacional de Salud decidió mantener abierta la investigación, que concluyó que la única fuente posible de contagio de ella fue el paciente fallecido", señaló en su momento eñl INS.



El 21 de marzo del mismo año el INS encontró similares resultados de laboratorio en las muestras tomadas al médico que había atendido a Arnol Ricardo a en la primera consulta y en una pasajera que había abordado el taxi en días anteriores.

(Lo invitamos a leer, además: El barrio de Medellín que insiste en que lo llamen ‘Pablo Escobar’)

Al acercarse la conmemoración del primer fallecido en el país, ocurrido en esta ciudad, el pasado viernes comenzó la vacunación de los adultos mayores de 80 años en el corralito de piedra.



Oswaldo Gaviria, de 89 años, se convirtió el pasado fin de semana en el primer adulto mayor vacunado contra el Coronavirus en Cartagena.



El hombre reside en el Refugio La Milagrosa, en el barrio Piedra de Bolívar, y recibió una de las 1.666 dosis de la vacuna de CoronaVac que el Ministerio de Salud dispuso en un primer lote para esta población en la ciudad.



La meta de las autoridades, es vacunar en el 2021 al menos a 500 mil habitantes.

Cartagena

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Herida de gravedad una niña de un año por bala perdida en Cali

Incautan mercancía de más de 3 mil millones de pesos en Barranquilla