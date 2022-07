Una vez más los balcones del centro histórico de Cartagena son noticia por ser utilizados por turistas para tener relaciones sexuales.



En esta ocasión el caso se registró en la calle Segunda de Badillo, en el balcón de un hotel, donde una pareja desnuda fue sorprendida mientras se acariciaban.

El caso fue reportado la noche del pasado viernes 15 de julio.



La escena fue captada por las cámaras de celulares de transeúntes que no ocultan su sorpresa e indignación.



La pareja recibió un comparando por la Policía Metropolitana de Cartagena que tiene tipificadas estas actuaciones como alteradoras de la tranquilidad de las personas por lo que deberán pagar 413 mil pesos. El hombre fue identificado como turista proveniente de la ciudad de New York, en los Estados Unidos.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren.



Hace dos meses una pareja fue vista teniendo sexo en plena zona verde de la emblemática Torre del Reloj, en el sector amurallado.



Y hace un año una mujer y un turista también fueron grabados teniendo relaciones sexuales en un balcón del centro histórico del corralito de piedra.

CARTAGENA