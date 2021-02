'Cartagena sin peajes', el movimiento ciudadano que hace historia

Con la venta de plátano y yuca en las calles, el movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes' hace pedagogía.



La ecuación en sencilla:



"Le estamos demostrando a la gente cómo le están sacando la plata de la comida del bolsillo. Con lo que usted paga en peajes fácilmente puede garantizar el desayuno de su familia por varios días", dice el abogado Erick Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial, Vejuca, y uno de los impulsores del revolucionario movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes'.



(En contexto: Camioneros en Cartagena en pie de lucha contra los peajes)

Durante los últimos días los cartageneros han sido sorprendidos, en inmediaciones de los peajes, con la venta de productos campesinos, venidos del corregimiento de Bayunca en Cartagena y de los Montes de María.



"A comienzos de febrero, por ejemplo, se vendieron seis kilos de yuca por 5 mil pesos o tres kilos por 3 mil pesos, y esto motivó a los conductores quienes se llevaron hasta 100 mil pesos en yuca. Fue una campaña, que antes que buscar ganancias, quería despertar la conciencia en el robo al bolsillo ciudadano que son los peajes de Cartagena", agrega Urueta.



(En contexto: En dos peajes de Cartagena, taxis y carros particulares no pagan)

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).



Según la Contraloría General de la República, los peajes internos de la ciudad ya cumplieron la tasa Interna de Retorno (TIR) en diciembre del año 2015, lo que significa que el consorcio vial que los administra y gana jugosos recursos ya debería entregarlos a la ciudad.



Además, según el órgano de control, estos peajes representan un detrimento al patrimonio de los cartageneros por más de 300 mil millones de pesos.



(Lo invitamos a leer, además: Los ciclistas que tapan huecos en las calles de Cartagena)

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).



Atrás del polémico contrato de los peajes en Cartagena están los poderosos Julio y Mauricio Gerleín Echavarría.



Pero no son los únicos políticos y empresarios poderosos atrás del cuestionado contrato, al cual se le han firmado 21 otrosí por parte de los alcaldes de la ciudad.



Según los registros de Cámara y Comercio, de la junta directiva de la Concesión Vial Cartagena S.A., que recibe las jugosas ganancias por los peajes internos, hacen parte Carlos Collins, de la firma Álvarez y Collins; Jorge Carduz, de la firma KMC Ltda, así como Iván García Romero, del poderoso clan de la familia del exsenador Álvaro García Romero.



Este poderoso consorcio ostenta el lucrativo negocio de los peajes, ubicados en Manga, Ceballos y la zona industrial de Mamonal, desde el año 1998, que según la Contraloría dejan libres 130 millones de pesos diarios.



(En contexto: Horas de tensión en Cartagena por bloqueos en peajes internos)

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).



Por este caso el órgano de control abrió investigaciones preliminares contra 7 exalcaldes de la ciudad y una veintena de funcionariios públicos que habrían actuado en contra de los intereses de la ciudad para favorecer al conglomerado económico que administra las talanqueras.



También investiga a la empresa de desarrollo urbano, Edurbe, quien era la responsable de las interventorías al contrato.



(En contexto: Escándalo por peajes de Cartagena generó caos y protestas en calles)



El alcalde tiene la potestad de levantar las talanqueras y decirle a la concesión 'conformemos una mesa y hasta tanto no terminen los juicios y procesos frente a este caso no se pueden bajar'... FACEBOOK

TWITTER

Buscan la liquidación del contrato

El cuestionado negocio se ha convertido en una obsesión para este grupo de cartageneros, que crece con el paso de los días, y por las calles se ven a cientos de vehículos con pancartas que señalan 'No pago peajes'.



Pero el movimiento ciudadano 'Cartagena Sin Peajes' conformado por abogados, profesores, veedores ciudadanos, amas de casa, taxistas o simplemente ciudadanos que están cansados de pagar por los peajes más costosos y más cuestionados del país, no solo han vendido yuca y plátano, en su lucha porque las talanqueras sena levantadas; además han elevado 8 demandas ante la Fiscalía y más de una veintena de tutelas que han llegado a los altos tribunales.



De hecho, en el año 2018 el jugoso negocio ya había sido declarado por la Contraloría General de la República como de interés nacional. Ese mismo año, el órgano de control ordenó congelar el costo de dichos peajes.



(En contexto: Mintransporte y camioneros, tras salida a alza de peajes y costos)



Por primera vez en años de batallas jurídicas contra los peajes, el movimiento tiene el respaldo de un alcalde local, pues William Dau ha dicho que las talanqueras tienen que levantarse. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hoy, por primera vez en sus cinco años de batallas jurídicas contra los peajes, el movimiento tiene el respaldo de un alcalde local, pues William Dau ha dicho que las talanqueras tienen que levantarse ante las escandalosas cifras develadas por la Contraloría.



"El alcalde tiene la potestad de levantar las talanqueras y decirle a la concesión vial 'conformemos una mesa de diálogo y hasta tanto no terminen los juicios y procesos frente a este caso no se pueden bajar. Incluso, el mandatario puede poner en manos de la fuerza pública el cumplimiento de la medida", dice el abogado Erik Urueta.

El contrato de concesión válidamente celebrado es ley para las partes y debe respetarse tanto por el Distrito de Cartagena como por el concesionario. A fecha la TIR estaba en el 16.86 por ciento FACEBOOK

TWITTER

'Cartagena sin peajes ' ya comienza a recoger los frutos de sus denuncias, sus marchas y sus protestas:



El alcalde William Dau anunció que a partir del pasado fin de semana los vehículos particulares, de categorías 1 y 2, ni los taxis pagarán peajes. Los camioneros y conductores de mulas anunciaron protestas y bloqueos para esta semana, pues argumentan que pagan los peajes más costosos.



'Cartagena sin peajes' es el resultado de la unión de varias organizaciones sociales que se vienen pronunciando contra este contrato desde hace más de 15 años. A su lucha se han sumado gremios como el colegio nacional de abogados y la veeduría de la rama judicial, entre otros.



(Lo invitamos a leer: Le amputan una mano a presunto ladrón de bicicleta en Cali)

El contrato entre la Concesión Vial y el Distrito de Cartagena fue firmado el 31 de diciembre de 1998, durante el segundo Gobierno de Nicolás Curi. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La génesis del lucrativo negocio de los peajes

El contrato entre la Concesión Vial y el Distrito de Cartagena fue firmado el 31 de diciembre de 1998, durante el segundo Gobierno de Nicolás Curi.



"Según un estudio, que se había realizado para la época, era necesario que Cartagena tuviera un corredor especial para carga, porque según la empresa japonesa Yaika era urgente conectar al centro de la ciudad con el conglomerado portuario y la zona de Mamonal por donde transitaba todo el tráfico pesado que entraba y salía de la ciudad", recuerda el abogado Nausícrates Pérez, integrante del colegio nacional de abogados y uno de los fundadores de 'Cartagena sin peajes'.



Las primeras proyecciones daban cuenta que las obras serían financiadas por valorización y otra parte por los peajes, con un 20 por ciento, y solamente serían las mulas y camiones de carga pesada, que por su peso y sus afectaciones a la malla vial pagarían peaje.



Pero a los pocos meses el convenio fue modificado y se extendió a todos los vehículos que hacían uso del corredor.



(Le puede interesar: El que será el túnel más largo del país se acerca al 50% de excavación)

No se trata de obtener ganancias, el tema es de concientizar a la gente: 10 plátanos por 3 mil pesos, a cambio de pagar el peaje que ya es ilegal, declarado oficialmente por los órganos de control... FACEBOOK

TWITTER

Entonces se pacto una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17.22 por ciento; y pese a que no beneficiaba al Distrito el contrato se firmó.



A ese contrato se sumaron 21 otrosí para el mantenimiento de obras y otras adicionales que fueron ejecutadas por la concesión.



Con la complicidad de alcaldes y aprovechando la interinidad que ha enfrentado la ciudad en los últimos dos periodos administrativos, donde han pasado 13 alcaldes por el Palacio de la Aduana, el contrato inicial ha sido modificado a favor de la concesión.

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).



El Tribunal Administrativo de Bolívar también ha fallado en contra de la onerosa carga para la ciudad que debía haber finalizado a finalizado en el año 2015.



Hoy, los conductores que atraviesen el corredor de carga se encontraran nuevamente con el particular mercado campesino pedagógico de venta de tuca y plátano.



"No se trata de obtener ganancias, el tema es de concientizar a la gente: 10 plátanos por 3 mil pesos, a cambio de pagar el peaje que ya es ilegal, declarado oficialmente por los órganos de control y autoridades judiciales", concluye el abogado Nausícrates Pérez.

Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero también la ciudadanía debe entender que esta concesión está contratada por el Distrito y ese contrato está vigente. FACEBOOK

TWITTER

'El contrato celebrado es ley y debe respetarse', concesión vial

Rene Osorio, representante legal de la concesión vial Cartagena S.A. asegura que el pronunciamiento de la Contraloría es solo un auto de trámite.



"No es una auditoría, ni pliego de cargos, y mucho menos un fallo. Se vinculan a otros sujetos procesales y se cuantifica el presunto daño que se investiga. Es el requisito de la ley 610 de 2.000, en este tipo de procesos fiscales y no hay nada de fondo. Apenas vamos los sujetos vinculados a ejercer la Defensa con el respeto al debido proceso", señala el abogado, quien recuerda que la misma Contraloria ha dicho que su pronunciamiento es la respuesta a un derecho de petición.



"El contrato de concesión válidamente celebrado es ley para las partes y debe respetarse tanto por el Distrito de Cartagena como por el concesionario. A fecha del mes de octubre pasado la tasa interna de retorno estaba en el 16.86 por ciento", agrega Rico.



Según el directivo, por 20 años el cálculo de la TIR ha sido claro y ha quedado señalado en actas mensuales que firman el Distrito de Cartagena, Edurbe y la Concesion Vial.



"Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero también la ciudadanía debe entender que esta concesión está contratada por el Distrito y ese contrato está vigente. En las sociedades civilizadas no se acude a la violencia ni vías hecho, y todos los desacuerdos que el alcalde llegue a plantear deben orientarse conforme lo disponga el contrato de concesión", concluye el representante legal del consorcio que opera los peajes.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Hacedores del Carnaval de Barranquilla entre cuatro paredes

Graban a guarda de tránsito en Buenaventura recibiendo un soborno

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas