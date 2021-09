¡Atención! Estos puntos de Cartagena estarán sin energía este fin de semana

Personal especializado de Afinia realizará trabajos de mantenimiento al interior de la subestación El Bosque, y otras, este fin de semana, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de sus circuitos, los cuales suministran el servicio a distintos sectores de Cartagena. 17 barrios y parte de la zona insular estarán sin luz.



En tres corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar también habrá trabajos.

Los trabajos que ejecutarán entre las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, requerirán la interrupción del servicio en los siguientes circuitos:



Circuito Bosque 2: barrios El Bosque, Alto Bosque, Martínez Martelo, sector Cartagenita, El Zapatero, Calle Buenos Aires, Pez Caribe, Bajo San Isidro, sector Gustavo Lemaitre y Buenos Aires, sector El Zapatero.

Circuito Bosque 3: barrios La Quinta, Barrio Chino, Callejón de los Libros, Mercado de Bazurto, Callejón Carrillo, Los Laureles, Urbanización Plaza Caribe y Callejón Granada.

Circuito Bosque 9: Centro Comercial Caribe Plaza

Circuito Bosque 11: barrios La Esperanza, La María, un sector de Alcibia, San Francisco, San Bernardo y 7 de agosto, Sector Daniel Lemaitre.

Primero de octubre sin luz 3 corregimientos del Carmen de Bolívar y Tierrabomba

Continuarán las adecuaciones en el circuito El Carmen 1 desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio las poblaciones de El Carmen de Bolívar: Caracolí, Don Cleto, La Tejada, Lazarza, Mamón de Maria, Villacora y Durapoco.



• Avanzará la renovación de infraestructura del circuito Bosque 5 y por seguridad estarán sin fluido eléctrico desde las 8:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. los residentes de la calle 36 hasta la calle 39a entre carreras 41 y 44b, barrio La Candelaria.



• Para adecuar postes y estructuras del circuito Bocagrande 7, los habitantes del corregimiento Tierra Bomba, zona insular de Cartagena estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado, 2 de octubre sin luz Foco Rojo, El Prado, Caño del Oro, en Cartagena

En el sector Foco Rojo del barrio Olaya Herrera de Cartagena, se adelantarán mejoras en la red desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, por lo que se presentarán interrupciones en la zona.



• En Cartagena, Los residentes del barrio el Prado desde la carrera 33 hasta la carrera 34 desde la calle 22 hasta la calle 25, estarán sin servicio de 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m. a fin de optimizar la prestación del servicio en la zona.



• Instalarán postes y estructuras del circuito Bocagrande 7, por lo anterior, los habitantes del corregimiento Caño de Oro y Tierra Bomba estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 3 de octubre 17 barrios de Cartagena sin luz

Los trabajos que ejecutarán entre las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, requerirán la interrupción del servicio en los siguientes circuitos:



Cartagena