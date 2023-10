Cartagena requiere un turismo distinto al sexual: Carlos Raad

Carlos Raad, candidato al concejo de Cartagena por el Partido Verde, presentó, en entrevista con EL TIEMPO, sus propuestas en temas como la informalidad en la capital de Bolívar, el turismo sexual y la informalidad.



¿Por qué aspirar a un concejo que más que aportar parece entorpecer las políticas públicas en Cartagena?



El Concejo de Cartagena, sin duda, padece una enorme crisis y un gran desprestigio. Luce desconectado de la ciudadanía, de sus problemas, de las grandes demandas sociales de las familias cartageneras. Justamente, por eso aspiro al Concejo. Como joven siento el deber de lograr transformar no solo el Concejo sino el servicio público distrital en general.



Los servidores públicos, incluidos alcalde y concejales debemos estar al servicio de la gente y no distraernos en confrontaciones estériles ni mucho menos sacrificar el desarrollo de la ciudad a por conservar y/o adquirir prebendas personales, grupales o partidistas.



¿Cuál es su propuesta para enfrentar temas como la trata de personas y el turismo sexual en la ciudad?



Creo que como ciudad hasta ahora no le hemos dado la real trascendencia de este grave problema. Frente al tema de prostitución, he dicho claramente que no se resuelve persiguiendo a las trabajadoras sexuales que se encuentran en el Centro Histórico, entre otras cosas porque la prostitución de mayores de edad es una actividad lícita en nuestro país. Frente a la trata de personas propongo cero tolerancia, además de ser un delito, es una violación a derechos fundamentales, especialmente cuando hay menores de edad de por medio.



Propongo una convocatoria amplia, con participación de gremios del sector turístico, personas que ejercen la prostitución, empresarios del sector de ocio y la diversión, policía, Migración Colombia, Fiscalía, Procuraduria de Familia y de Menores, fundaciones, Asocentro y todas aquellas personas que se estén dispuestas a participar en la construcción de una política pública que regule estos temas, partiendo de varias premisas fundamentales:



1. Los menores son sagrados, intocables, todo el peso de la ley a quienes atenten contra ellos. 2. El turismo que quiere la ciudad no es un turismo sexual, hay que reconstruir nuestra oferta turística y hacerla sostenible. 3. Guerra frontal contra los explotadores sexuales, todo el peso de la ley con ellos. Inteligencia policial articulada con Policía y ciudadanía para identificarlos, procesarlos y condenarlos. Establecimiento que promueva o permita la explotación sexual será sancionado con toda la severidad que permita la ley.



¿Cómo regular el tema de la alta informalidad en una ciudad que parece maltratar al turista?



Regular la alta informalidad en una ciudad que parece maltratar al turista requiere de un enfoque integral que aborde tanto la informalidad como la mejora en la experiencia turística. Aquí hay algunas estrategias clave:

- Regulación

- Formación

- Control y Supervisión

- Participación Ciudadana

- Respeto a la Cultura y al entorno local

- Oportunidades Económicas Alternativas

-Supervisión y Evaluación permanente.





¿Cuáles serán sus líneas de control político a la administración?



El control político debe estar orientado al éxito del gobierno, no se trata de apostarle al fracaso de los gobiernos. Se trata de advertir sobre posibles errores, evaluar resultados y proyectar decisiones convenientes para la ciudad.



Algo de lo que pueden estar seguros los cartageneros es que Carlos Raad no sacrificará jamás su criterio a cambio de nada, hemos estudiado los grandes temas de la ciudad, estamos preparados para debatirlos con respeto y profundidad, conformaré un equipo altamente competente que me ayude a hacerle seguimiento permanente y apoyado en la academia, en los técnicos de cada tema pero sobre todo, apoyado en la ciudadanía, estoy convencido que haremos debates memorables para la historia de la ciudad siempre defendiendo el bienestar colectivo y esas comunidades que hoy sufren el abandono del estado

​

REDACCIÓN EL TIEMPO