El Distrito de Cartagena recibió la cartografía urbana y rural definitiva de la ciudad. Se trata de modelos digitales del terreno, en imágenes con un alto nivel de detalle con las características del territorio.



La información recolectada, almacenada desde hoy en bases de datos geográficos, es una representación gráfica de vías que conforman la ciudad: construcciones, drenajes, cuerpos de agua, y otros espacios de gran relevancia para el desarrollo urbanístico de La Heroica.



La ciudad urge de un castro multipropósito para evitar entre otras las construcciones ilegales, y errores por falta de información como la Torre de Aquarela, que hoy ponen en tela de jucio el patrimonio de Cartagena.



Los datos capturados en ortoimagenes muestran toda el área urbana y rural de cerca de 59.933 hectáreas

Alcalde de Cartagena William Dau recibió mapas catastrales de toda la ciudad Foto: Distrito de Cartagena

“Nos entregaron toda la información cartográfica de Cartagena, sin duda este ha sido un contrato importante que ha hecho parte del proceso de actualización del catastro multipropósito y nos va a permitir mejorar el proceso de planeación del Distrito; también nos permitirá cobrar el impuesto predial, avanzar en el Plan de Ordenamiento Territorial, y esperamos que así como se mejoraron los recaudos el año anterior, en 2023 haya un avance positivo en beneficio de toda la ciudadanía”, manifestó el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.



La información presentada por el actual gestor y operador catastral de los cartageneros ofrece datos esenciales para la toma de decisiones pertinentes por parte del Distrito en materia de planificación y desarrollo urbanístico del territorio. Permite, además, la identificación de la altura de las edificaciones y estructuras, determinación de áreas construidas, delimitación del área rural, entre otros beneficios.



“Este mapa actualizado de la ciudad, que estamos recibiendo de manos de GO Catastral, tras un año de trabajo arduo, abre la puerta para que Cartagena entre a la modernidad. La actualización catastral nos permitirá renovar la información que nos sirve como base para el cálculo y liquidación del impuesto predial. Esperamos tener los mejores recaudos posibles a partir de la próxima vigencia”, expresó el mandatario de los cartageneros.



Los datos capturados en las ortoimagenes muestran un cubrimiento sobre toda el área urbana y rural de aproximadamente 59.933 hectáreas. Dicha información fue obtenida a partir de procesos fotogramétricos, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, permitiendo ser empleada en procesos de administración, gestión, planificación u ordenamiento territorial como el Catastro Multipropósito.



“Esta es una de las herramientas de actualización de toda la hacienda pública en Cartagena, y con esta herramienta mejoraremos nuestras políticas públicas. Desde la administración ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ estamos apostando a tener un incremento en el pago de impuesto predial. Esperamos que esta sea una gran apuesta para fortalecer los recursos de la ciudad, y seguir trayendo la mejor inversión posible a la ciudad”, agregó la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba.

Esta información le permitirá al Distrito tomar decisiones asertivas para impactar en el ordenamiento y planificación del territorio

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Este importante insumo hace parte de la información recolectada a lo largo del pasado año 2022, para llevar a cabo el proceso de actualización de la base catastral de Cartagena.



Por su parte, el director de GO Catastral, Henry Rodríguez Sosa, aseguró que “Una cartografía de esta calidad es supremamente útil, pues provee herramientas técnicas que son clave para crear estrategias de ordenamiento para el territorio. Además, le posibilita a la actual administración tener una visión de la ciudad como antes no la tenía, se puede identificar claramente cualquier lugar de Cartagena y sus características especiales para potencializarlas y generar oportunidades de mejora y desarrollo urbanístico”.



El Distrito le recuerda a los ciudadanos que a partir del 16 de enero podrán continuar radicando sus trámites y solicitudes catastrales en la sede de GO Catastral, ubicada en el barrio Manga, Callejón Olaya carrera 23 # 25. 170.



Con esta información los ciudadanos podrán consultar el panorama de la distribución geográfica general del área urbana y rural de Cartagena, y así tomar decisiones asertivas y con base en el ordenamiento y planificación del territorio.



Para dudas e inquietudes los usuarios pueden escribir al correo cuentanoscartagena@catastrobogota.gov.co o llamar al 300 596 3702.



Cartagena