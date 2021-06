Reactivación económica en Cartagena aún no alcanza a hoteles formales

Para el gremio hotelero, mientras el grueso del turismo internacional no regrese a la ciudad no se puede hablar de reactivación económica.



Así lo sostiene Flor Isabel Vega, gerente del Hotel Armería Real, en el barrio Getsemaní, un hotel que ha reducido en un 40 por ciento los precios para seducir a los viajeros.



“Nosotros hemos llegado al 60 por ciento de ocupación algunos fines de semana y puentes, pero con tarifas promedio de un 40 por ciento de descuento. Entre semana, la ocupación no supera el 30 por ciento”, explica Vega



Pese a que las calles del Centro Histórico y el barrio Getsemaní permanecen llenas de turistas, la mayoría nacionales, hoteles y restaurantes aún permanecen vacíos o con mínimo de ocupación.



A la alta oferta de hostales en la ciudad, donde un viajero puede tener una cama por 50 mil pesos la noche, se suma el alquiler en la clandestinidad de apartamentos y casas, en el Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande, donde además no hay reglas, ni ley y las fiestas con trabajadoras sexuales y el ruido se extienden hasta la madrugada.



Pero mientras la informalidad va ganando terreno y se reactiva económicamente con el turismo nacional, para los hoteles legales la pandemia y el paro son una estocada que la reactivación que hoy propone el gobierno nacional, en medio del mayor pico de contagios, no logra apaciguar.



Si no hay turismo internacional, en Cartagena la reactivación ira a paso de tortuga para los empresarios hoteleros durante todo el 2021, dice otro empresario consultado.



“Administrar un hotel o un restaurante en Cartagena vale 5 veces más que en cualquier otras ciudad del país: pagamos los arriendos más costosos, impuestos y servicios públicos más costosos del país por metro cuadrado, y para rematar el paro elevó el precio de los alimentos”, agrega la gerente del hotel Armería Real.



La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, también reconoce que hay caos en las calles pero poco ingreso en los negocios formales.



“Sabemos que el Distrito conoce y está adelantado gestiones para promover y asegurar el orden y la tranquilidad en el Centro Histórico. Sin embargo, noche tras noche, recibimos de parte de nuestros afiliados manifestaciones preocupantes, en especial de actividades de proxenetismo y fiestas clandestinas”, señaló Mónica Fadul, presidenta de Fenalco, capítulo Bolívar.



Mientras los hoteles legales siguen vacíos, el desorden impera en las calles y es generador de contagios, justo cuando la ciudad está en el 93 por ciento de ocupación en camas UCI.



“El virus sigue presente. Tenemos una ciudad con cifras muy desalentadoras de fallecimientos y ocupación UCI, y la única forma de evitar oleadas pronunciadas, es si todos somos conscientes de las normas mínimas que estamos obligados a observar”, agrega Fadul.



Cartagena de Indias sumó en las últimas horas 523 casos nuevos y 7 muertes por coronavirus, y llega a 98.863 casos positivos y 1.725 muertes desde que la pandemia llegó a la ciudad.



Amanda Estrada, propietaria del Hotel Casa las Palmas, el primero formalmente constituido en el barrio Getsemaní a finales del siglo pasado, ve con preocupación el futuro de los hoteles medianos.



“La reactivación va muy lenta. Hemos recibido reservas pero las cancelan a último minuto; en gran medida porque la oferta de apartamentos y casas en las calles es atractiva económicamente para el turista. Hemos bajado la planta de personal en un 30 por ciento. Si el Gobierno no plantea incentivos en Cartagena, para los hoteles legalmente constituidos, vamos a desaparecer”, dice Amanda Estrada.



Las vacaciones de mitad de año son la oportunidad para estos empresarios de recuperar algo de sus maltrechas economías.



"Todavía no se ve la recuperación económica en la ciudad. Antes de la pandemia tenía ocupaciones del 95 por ciento y con tarifas buenas, con base en el turismo de extranjeros. Hoy en día no llegamos al 40 por ciento de ocupación y con tarifas bajas", señala Carlos Yacamán, gerente del Hotel NH Urban Cartagena, ubicado en la Plaza de la Aduana del Centro Histórico.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

