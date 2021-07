Nuevo decreto abre sectores y amplía horarios de rumba en Cartagena 

La Alcaldía de Cartagena estableció nuevas medidas para enfrentar el covid-19 sin detener la reactivación económica de la ciudad. Las disposiciones aplicarán entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre.



En el decreto 0802 del 30 de julio, el alcalde William Dau modificó el toque de queda y el horario permitido de las chivas rumberas. También habilitó la apertura de nuevos sectores, autorizados de acuerdo al Ministerio de Salud.

Lo anterior se fijó teniendo en cuenta que Cartagena, cuenta con los requisitos establecidos como: cobertura superior al 70% en la vacunación de población priorizada en la Fase 1 (etapa 1, 2 y 3). Además, su índice de resiliencia epidemiológica supera el 0.5 %





Estas son las medidas

- El toque de queda regirá de 2:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. de cada día.



- Se permite la realización de eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, encuentros deportivos y fiestas con un aforo máximo el 50% de la capacidad de la infraestructura, garantizando un distanciamiento físico de mínimo un metro.



- El ingreso a las playas que se encuentran en la lista de autorizadas será de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.



- El horario para los vehículos turísticos conocidos como chiva se extendió de 9:00 a.m. hasta la medianoche.



- Es obligatorio el uso del tapabocas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

CARTAGENA

