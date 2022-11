El pasado domingo una joyería fue asaltada en los bajos de las Bóvedas, en el Centro Histórico, frente al colegio Salesiano.



El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando una de las empleadas abrió el local comercial pero dos delincuentes, un hombre y una mujer, se hicieron pasar por turistas e ingresaron. Una vez adentro amenazaron a la mujer con un cuchillo, la amordazaron y se llevaron esmeraldas y joyería en oro, plata y dinero en efectivo avaluado en 500 millones de pesos.

Cartagena suma a la fecha 330 homicidios, un 73.3 por ciento más comparado con el año 2021. El 70 por ciento de los crímenes cometidos este año han sido por sicariato, en medio de la guerra entre bandas criminales por el control de las rutas de micro y narcotráfico.

“El fin de semana de fiestas de la Independencia dejó dos hechos de sicariato; 274 pacientes atendidos en centros de salud: 26 por arma de fuego y 66 por arma blanca, así como heridos con objetos contundentes. En total 12 personas fallecieron durante el puente festivo. En los últimos años no teníamos un reporte de tantos hechos violentos en la ciudad”, señaló Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias de la Ciudad, CRUE.



Al término de un Consejo de Seguridad, en la tarde de ayer, el Mayor General Henry Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, señaló “Este año Cartagena lleva una cifra de 330 homicidios al día de hoy, es decir un 73.3 por ciento más comparado con el año 2021. La idea es reducir para el mes de diciembre los homicidios, como lo dijo el señor alcalde, para evitar que Cartagena ingrese en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo”.



El Consejo de Seguridad en Cartagena fue presidido por el Ministro de la Defensa Nacional y fue la respuesta de las autoridades al elevado número de crímenes a sueldo, como el crimen de una niña de 10 años y su padre, el pasado 3 de noviembre, a manos de sicarios rebosó la copa de la inseguridad en la ciudad. El padre recogía a sus hijas de 9, 10 y 11 años en el colegio Biffi cuando atacaron los sicarios.



“Comparando el 2021 con el 2022 tememos 110 casos más de extorsión lo que nos obliga a tomar mayores decisiones”, añadió Sanabria Cely.



Según el alto oficial, “el alcalde William Dau planteó la necesidad urgente de contrarrestar el homicidio porque estadísticamente con el incremento en los hechos de sicariato Cartagena podría entrar en las lista de esas 50 ciudades más peligrosas del mundo”.

Durante los operativos del fin de semana fueron capturas 13 en flagrancia y una por orden judicial, dos motocicletas que habían sido reportadas como robadas

Sin embargo, el alcalde de la ciudad, William Dau, es más optimista, "en el consejo de seguridad dije que si Cartagena sigue así (refiriéndose a la situación de criminalidad) podría entrar a ese nivel, pero la verdad lo veo bastante lejos de esa lista. La mayoría de las ciudades están en México, Venezuela, e incluso Estados Unidos”, señaló Dau.



Según el mandatario, esta situación que amenaza a la ciudad no alejará a los viajeros.



“Esto no es algo que va a espantar al turismo, ni afectará la economía en Cartagena, porque la ciudad no entrará en la lista de las ciudades más violentas del mundo”, sostuvo el alcalde de Cartagena.



Sin embargo, horas después de culminado el consejo extraordinario de seguridad, la Secretaria de Interior de la Ciudad, Ana María González, manifestó: “Cartagena es una plaza abierta para el narcotráfico. Y por las características de la ciudad favorece el desarrollo de estas actividades criminales. En un operativo a mar abierto encontramos que había peruanos, turcos y mexicanos involucrados en actividades delictivas”.

En los operativos para la verificación de antecedentes judiciales.

Las conclusiones que entregó el director de la Policía Nacional sobre la crisis de seguridad más profunda de los últimos años en la ciudad es que aquí concluyen tres elementos: “primero el sicariato, producto de una confrontación entre las autodefensas gaitanistas, reductos de esta banda criminal que se han separado y la violencia producto den las riñas y la ingesta de licor, y en tercer lugar loa violencia intrafamiliar”, sostuvo.



Para frenar esta crisis, la Policía se comprometió a traer 500 efectivos especializados de la Policía de Bogotá a Cartagena y a crear el Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena en alianza con Gaula para Bolívar.



"El alcalde William Dau planteó la necesidad urgente de contrarrestar el homicidio, porque estadísticamente, y con el incremento en los hechos de sicariato, Cartagena podría entrar en la lista de esas 50 ciudades más peligrosas del mundo. Lo que buscan las autoridades es evitar llegar a esa penosa lista, y para ello les queda lo que resta de este año", añadió el director de la Policía Nacional.



“Lo que el señor alcalde busca es que Cartagena no entre en esta lista porque ninguna otra ciudad del país está: la idea es que por tasa de homicidios la ciudad no ingrese en esta lista de las ciudades más peligrosas del mundo”, dijo Cely.



El alto oficial se comprometió, además a revisar las normas que regulan la lucha contra el contrabando, en cabeza de la Policía Nacional para que sus hombres tengan acción sobre zona primaria. "Vamos a permitir que el Gaula para Bolívar siga ejecutando acciones contra el secuestro en todo el departamento", concluyó el general Cely.



Cartagena