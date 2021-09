Cartagena: presunto caso de abuso policial contra una anciana en Bocagrande

Hay conmoción en Cartagena después de que se conociera un presunto caso de abuso policial.

Todo habría ocurrido durante un operativo en el sector turístico de Bocagrande. A raíz de varios videos viralizados en redes sociales se evidencia el momento cuando un uniformado agrede a una mujer, de 75 años, quien vendía sus productos en el lugar.

Tras ello, los reportes de prensa indicaron que varios comerciantes y 'carperos' de la zona se manifestaron en contra del hecho, sin embargo, no había mayores detalles al respecto hasta que el el coronel Jorge Carrillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, indicó que abrió una investigación preliminar para esclarecer los hechos.



A ello se le suma la denuncia impuesta por Roberto Teherán, hijo de la agredida.

Playas en Bocagrande. Foto: Archivo Particular

"El hecho sucedió el pasado primero de septiembre. Eran aproximadamente a las 15:30 y se presentó un presunto caso de agresión por parte de un funcionario de la policía, en el barrio Bocagrande. En información preliminar, se conoció que, mediante información pública, una ciudadana de 75 años es golpeada contra una mesa, presuntamente por un uniformado", puntualizó Carrillo.

En su momento, los hechos fueron esclarecidos por Roberto Teherán, el hijo de la mujer, quien grabó un video para dar a conocer mayores detalles sobre la ominosa situación.



"Mi madre sufrió contusiones en las costillas y en uno de sus brazos tras ser empujada por este policía contra una mesa. A otro de los compañeros que trabaja en ese sector lo tenían esposado, le dieron tres descargas en los genitales con un taser, y un auxiliar de policía le estaba dando palo por las costillas", aseguró.

Los hechos

El diario local 'El Universal' logró recopilar el testimonio de la agredida.



Ella se llama San Diego Ávila, sin embargo, en Bocagrande es conocida como 'Pacha' y, al parecer, lleva muchos años comercializando en el lugar.



"Yo no esperaba eso, nunca pensé que pasaría porque tengo 50 años de estar trabajando ahí y gracias a Dios no había habido ningún policía que se metiera conmigo, porque a mí no me gustan los problemas con los agentes, yo siempre les tengo la buena", dijo en la charla con el citado medio.

Captura de video del momento de la presunta agresión. Foto: Redes Sociales

"Tengo todavía dolor en las piernas y en las rodillas. Estoy que casi no puedo caminar porque yo caí sentada y de ahí caí de largo, entonces metí las manos para no partirme la cabeza. Me duelen las caderas", indicó respecto a su salud.



'Pacha', según contó, fue agredida por intervenir en la riña entre un policía y otro de los vendedores.



"Él lo hizo consciente porque yo estaba hablando con él y se dio la vuelta y me empujó. Casi me da un paro cardíaco, porque cuando mi hijo me llevó al hospital tenía la presión casi en 200", puntualizó.



'Pacha' concluyó la conversación con el medio enviándole un contundente mensaje al policía que la agredió: "no haga eso más, trate de recapacitar (...) Él tiene que buscar hacer otros procedimientos para las señoras de la tercera edad porque nosotras merecemos respeto".

