Petro ordena cobro de valorización en Cartagena, por las obras del canal del Dique

El presidente Gustavo Petro durante las reuniones con comunidades este jueves 21 de marzo en medio n con miembros de la comunidad en Santiago de Tolú (Sucre), hizo un nuevo anuncio, esta vez dirigido hacía la ciudad de Cartagena.

Petro instó al ministro de Transporte William Camargo, alistar el proyecto que busca garantizar los recursos para obras del canal del Dique, precisó que Camargo adelante el procesa que permita cobrar por valorización, en sectores de Cartagena como la zona turística de Bocagrande.

ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?

El mandatario fue especifico en decir, que con los recursos obtenidos, también se podrá garantizar la limpieza de la Bahía de Cartagena.

“Bocagrande... ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?, que van a limpiar la bahía de Cartagena, de tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre”, indicó el presidente.

Gustavo Petro exhortó al ministro de Transporte y le resaltó que esta orden se debía ejecutar a corto plazo y se refirió a los supuestos cuestionamientos por decisiones del Gobierno que según gremios, puede retrasar la obra, tal como la solicitud de una licencia ambiental.

“Que esto no sea como siempre, que el presidente habla y después va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvido, no sé qué, dicen; esto es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del canal del Dique?, del que tanto habla la prensa y dicen: ‘Uy, ¿cómo Petro va a detenerlo?, eso es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena’”, presicó el mandatario nacional.

Además planteó varios interrogantes sobre el futuro de la sedimentación del río Magdalena y su impacto hacía otras zonas de la región Caribe.

Compartir El canal del Dique recorre, en 115 kilómetros, los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico Foto:Archivo Particular

“Eso está muy bien, pero -el proyecto- trae el agua más para acá, el agua sedimentada del río Magdalena viene más para acá (al golfo de Morrosquillo). Entonces, ¿qué pasa si las aguas sedimentadas del río Magdalena ya no caen cerca a la bahía de Cartagena, que es por allá en Barú, por allá en Pasacaballos, sino que las traen más al sur y desembocan por ahí en un punto intermedio?, ¿qué pasa con el golfo de Morrosquillo?, ¿han pensado en eso?”, cuestionó Petro.

El planteamiento de valorización había sido mencionado en el pasado por Gustavo Petro y generó el rechazo de las comunidades y gremios que aseguran, los recursos de este megaproyecto del canal del Dique ya están dispuestos, por lo que consideran que esa valorización sería innecesaria e injusta.

El presidente continua su recorrido por varias poblaciones del Caribe y culmina hoy viernes 22 de marzo en el departamento de Bolívar con una visita al municipio de Mompox y finalmente en Cartagena, donde se reunirá con los alcalde de la región sobre las altas tarifas de la energía eléctrica y se espera que hayan anuncios.