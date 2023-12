Cartagena: millonaria indemnización a víctimas de construcciones ilegales de Quiroz

Un fallo judicial, que tardó años, marca un hito en el Caribe: el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena condenó al constructor Wilfran Quiroz Ruiz a una indemnización millonaria por daños materiales y morales causados a 18 familias que fueron víctimas de sus construcciones ilegales en diversos sectores de la ciudad.



Recordemos que Quiroz Ruiz y su familia fueron los responsables de la tragedia del edificio en obra Portales de Blas de Leso II, que se desplomó dejando 21 obreros muertos y 22 más heridos.



El clan de los Quiroz, además fue señalado por la fiscalía de la construcción de una veintena de edificios para vivienda familiar, por toda Cartagena, que incumplieron todas las normas.



Wilfran, además, enfrenta otro proceso con la justicia por la tragedia del edificio en obra Portal de Blas de Lezo II, de quejó 21 muertos y 23 heridos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Muchos de estos edificios debieron ser desocupados por sus habitantes ante el riesgo inminente de desplome.



La sentencia, derivada de la admisión de culpabilidad del constructor en el delito de urbanización ilegal en concurso homogéneo sucesivo, impone a Quiroz Ruiz el pago de tres mil millones de pesos por daños materiales y 100 millones por daños morales.



Esta decisión complementa la condena previa de julio de 2017, donde se le impuso una pena de cuatro años y medio de prisión, así como una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Las 18 familias presentaron demandas por las construcciones ilegales en varios edificios, entre ellos el Edificio Portales de Los Caracoles y Portales de Los Caracoles II, el Edificio Portal de Blas de Lezo, y el Edificio Villa Ana. La tasación de los daños se realizó con base en el peritaje de un funcionario del CTI de la Fiscalía, que ajustó los valores de los apartamentos y los gastos legales a diciembre de 2022, considerando la pérdida de poder adquisitivo del dinero.



La lista detallada de las indemnizaciones, que oscilan entre los 57 millones y los 274 millones de pesos, refleja la magnitud del perjuicio sufrido por cada familia. Entre los beneficiarios se encuentran Yolanda Esther de la Hoz Quiroz, Daniel Guillermo Rodríguez Bustillo, Ángela Barón Leal, Seudith Teresa Lamar Aldana, Marlen Luz Tapia Almanza, Alfredo Maturana E. y María E. Torres G., Fernando Antonio Benedetti Zúñiga, Kerlin del Carmen Meza Reyes, Gelthin Erit Barcasnegras V. y Nataly Beltrán Pastrana, Glender Jay Vega y Greace C. Lalinde Castel, Magaly Inés Rocha Díaz, Daly Luz Acosta Mercado, Yuly Deisy Lázaro Naranjo y Edwin Macías López, Pedro Antonio Ospina González, Alejandra Agamez Díaz y Maura Karian Varela Agamez, y Enrique Luis Cogollo Palacio.



El juez, al pronunciarse sobre la condena, destacó la necesidad de reparar integralmente a las víctimas, subrayando la gravedad de los daños causados por las construcciones ilegales de Quiroz Ruiz. Además, ordenó la incorporación de esta decisión a la sentencia condenatoria de 2017, reafirmando la responsabilidad del constructor en el proceso.



El fallo también establece el derecho de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, lo que permitirá a las partes involucradas buscar una revisión más detallada de la decisión.



Este caso, con antecedentes procesales que se remontan a 2017, evidencia la importancia de la justicia en la protección de los derechos de los ciudadanos y marca un precedente significativo en la lucha contra la urbanización ilegal en Colombia.

Wilfran y María Quiroz, junto con seis familiares más, habrían construido 100 edificios con licencias falsas en Cartagena. Foto: Archivo EL TIEMPO

La sentencia ordenó el pago por perjuicios materiales a Wilfran Quiroz Ruiz, así:



YOLANDA ESTHER DE LA HOZ QUIROZ $ 57.804.873



DANIEL GUILLERMO RODRIGUEZ BUSTILLO $ 175.372.074

ÁNGELA BARÓN LEAL $ 151.303.579

YOLANDA ESTHER DE LA HOZ QUIROZ $ 57.804.873

SEUDITH TERESA LAMAR ALDANA $ 79.350.062

MARLEN LUZ TAPIA ALMANZA $ 150.291.312

ALFREDO MATURANA E. Y MARIA E TORRES G. $ 67.955.354

FERNANDO ANTONIO BENEDETTI ZÚÑIGA $ 225.296.095

KERLIN DEL CARMEN MEZA REYES $ 180.026.921

GELTHIN ERIT BARCASNEGRAS V. Y NATALY BELTRAN PASTRANA $ 222.572.534

GLENDER JAY VEGA Y GREACE C. LALINDE CASTEL $ 274.351.360

MAGALY INÉS ROCHA DÍAZ $ 183.697.366

DALY LUZ ACOSTA MERCADO $ 205.526.603

YULY DEISY LAZARO NARANJO Y EDWIN MACÍAS LÓPEZ $ 231.800.419

DALY LUZ ACOSTA MERCADO $ 204.108.184

PEDRO ANTONIO OSPINA GONZÁLEZ $ 197.118.245

ALEJANDRA AGAMEZ DÍAZ Y MAURA KARIAN VARELA AGAMEZ $ 185.071.197

ENRIQUE LUIS COGOLLO PALACIO $ 129.397.517

SEGUNDO: CONDENAR al pago de perjuicios morales a WILFRAN QUIROZ RUIZ en favor de las víctimas por valor de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES conforme lo expuesto en los considerandos.



TERCERO: INCORPÓRESE esta decisión a la sentencia condenatoria emitida el día 25 de Julio de 2017 y proferida en contra de WILFRAN QUIROZ RUIZ.



Sobre la decisión procede el recurso de apelación ante el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

La Fiscalía pide precluir el caso

El hecho ocurrió el 27 de abril del 2017 y dejó alrededor de 21 personas muertas. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Pero no todo es celebración para estas familias, pues la Fiscalía pidió la preclusión de este caso el pasado 29 de noviembre en una de las audiencias orales contra el Wilfran Quiroz, María de las Nieves Quiroz, Eusebio Quiroz, Emis Quiroz Ruiz y Reinaldo Camargo Rodríguez.



Ese día el fiscal paulo Javier Romero solicitó a la juez la preclusión del caso.



"En una preocupación grande que ahora la Fiscalía pretenda una preclusión de este caso. En dónde quedan los derechos de las víctimas. Pese a que el Distrito pudiera ser una víctima más, o victimario, no lo sabemos, lo cierto es que hoy las víctimas siguen pagando impuestos y prestamos de créditos hipotecarios por unos apartamentos que no pueden disfrutar", señala Javier Doria, abogado de unas 50 familias víctimas del clan de constructores ilegales de la familia Quiroz.



No obstante, según el ente investigador, los delitos que le fueron imputados a cinco integrantes del Clan Quiroz ya habrían prescrito. Estos delitos son: urbanización ilegal en concurso homogéneo con documento falso, fraude procesal, y estafa en masa.

