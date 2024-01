Cartagena: millonaria condena a clínicas por 'paseo de la muerte' a joven de 22 años

Un fallo emitido por el Consejo de Estado impuso una multa de cerca de 600 millones de pesos a la clínica Laura Carolina IPS, Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud y a la Clínica Vargas de Cartagena, debido a la negligencia en que los cuerpos médicos y científicos de estas instituciones habrían incurrido para prestar los servicios de salud.



La víctima es un joven de 22 de años que acudió al CAP del barrio El Pozón, en junio del año 2007, en grave estado de salud, acosado por síntomas de leptospirosis: 11 días luchó por su vida el paciente, pero la respuesta de los galenos fue una rutina de traslados entre entidades de salud, donde la tramitología se habrían sobrepuesto al derecho a la vida.



(Además: Así adquirió el Distrito el primer coche eléctrico que ya rueda por Cartagena)

Un 'paseo de la muerte' que duró 11 días

por clínicas y centros de salud

Facebook Twitter Linkedin

Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Síndrome de Weil y complicación por leptospirosis

El 11 de junio de 2007, Humberto Eugenio Rodríguez Campo asistió, con su madre, a urgencias al CAP El Pozón con dolor de cabeza, fiebre, vómito, diarrea y sin poder caminar, allí le suministraron un calmante, complejo B y ordenaron la salida.



El 13 de junio Rodríguez Campo volvió nuevamente al CAP El Pozón, porque tenía los ojos amarillos, por lo que le ordenaron exámenes de hepatitis, GOT y GPT, bilirrubina y hemograma con el sello de urgencia. No obstante, como el carné solo le cubría los exámenes de bilirrubina y hemograma, solo le realizaron esas pruebas.



(También: Atención jóvenes: hay 600 becas para formación en tecnología en 5 ciudades capitales)



El 14 de junio el paciente fue entregado a su madre, Yaneth Campo Bobadillo, en lamentables condiciones, junto con la historia clínica para que lo condujera al CAP Los Cerros. Sin embargo, allí no fue recibido porque no los informaron sobre la remisión, en consecuencia. Le inyectaron dextrosa y lo remitieron a la Clínica Vargas a las 4:00 pm.



Durante los siguientes días, 14 y 15 de junio el paciente permaneció en la Clínica Vargas con vómito, deposición con sangre, ojos rojos, hemorragia por boca y nariz, orina amarilla y sin poder caminar.



En la Clínica Vargas le comunicaron a la señora Yaneth Campo Bobadillo que debía conseguir siete donantes de sangre y que era necesario realizarle a su hijo diálisis, plaquetas y ser manejado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Lalleció el 22 de junio de 2007 por leptospirosis

El 16 de junio, fue diagnosticado con síndrome de Weil y complicación por leptospirosis.



El 17 de junio a las 4:00 pm, fue remitido a la UCI de la Clínica Laura Carolina.



El 18 de junio Yaneth Campo Bobadillo vio a su hijo convulsionar.



El 19 de junio a las 7:00 pm, sin previo aviso, Rodríguez Campo fue trasladado a la UCI de la Clínica Medihelp y entubado, durante los siguientes días, le realizaron diálisis.



El 21 de junio el paciente convulsionó y tuvo un derrame cerebral a causa del virus. Humberto Eugenio Rodríguez falleció el 22 de junio de 2007 por leptospirosis.

​

Yaneth Campo Bobadillo presentó denuncia al grupo de vigilancia y control de la atención de la calidad en el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, y se inició un proceso penal.

Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar

no realizaron fumigaciones periódicas

El Dadis, con fundamento en el análisis de las historias clínicas, concluyó que los prestadores del servicio de salud incurrieron en varias omisiones en la atención de Rodríguez Campo, entre ellas, "la falta de valoración por nefrología y hematología, ausencia de tratamiento oportuno de leptospirosis y de una remisión adecuada", señala el fallo.



Por otra parte, en la demanda se expuso que el Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar no realizaron fumigaciones periódicas para el control de roedores en el barrio Olaya Herrera en Cartagena, pese a que para la fecha de los hechos varias personas fallecieron por leptospirosis, situación que afectaba a la población vulnerable de escasos recursos.



(Vale la pena leer: Capturan a dos mujeres que habrían robado a un turista estadounidense en Cartagena)



El Ministerio de Salud y Protección Social incumplió sus obligaciones constitucionales y legales «plasmadas en su visión»; la Dirección Seccional de Salud del departamento de Bolívar no realizó actividades de vigilancia y control a las entidades hospitalarias; el distrito de Cartagena no garantizó la atención médica y Mutual Ser no verificó la calidad del servicio que recibían los afiliados.



La familia del joven fallecido es la beneficiaria del millonario fallo. Javier Villegas Posada, firma de abogados, representó a la familia de la victima: un joven mototaxista.

La Clínica Laura Carolina, al contestar la demanda, se opuso a los hechos y pretensiones económicas de la familia demandante. Frente a la muerte del joven expuso que la remisión a la Clínica Medihelp fue realizada a petición de la madre del paciente. Además, según la clínica, la atención fue adecuada y de la historia clínica se podía concluir que la valoración de nefrología se realizó 45 horas después de que se recibió al paciente, porque el trámite se debía adelantar con la Administradora del Régimen Subsidiado. Esta clínica expuso que el fatal desenlace fue consecuencia de la falta de diagnóstico oportuno por la Clínica Vargas.

Más noticias en Colombia

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

​En X: @PilotodeCometas