Cartagena mejora cifras en la lucha contra el coronavirus

Con 66 nuevos contagios de coronavirus, Cartagena llegó en las últimas horas a 16.968 casos positivos de la pandemia; 479 han muerto en los últimos 5 meses.



Pese al temor al temor que persiste en los cartageneros, la ciudad ha bajado radicalmente el número de muertes por el Covid -19 y las estadísticas, según el Distrito, dan un parte positivo de la lucha contra la pandemia:



Por ejemplo, la tasa de reproducción de coronavirus en la ciudad bajó de 3 a 1,16 por ciento, menos del promedio nacional.

Además, el porcentaje de pacientes recuperados está en el 77.55 por ciento; mientras el 19.53 por ciento de los casos se mantiene activos. El 2.86 por ciento de los pacientes contagiados han muerto.



El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, mostró su satisfacción por las cifras en una ciudad que hace 2 meses ocupaba el segundo lugar en letalidad por el virus, después de Bogotá.

“Estamos dando ejemplo al país entero, porque hemos aprendido a portarnos bien, como pueblo a no pendejear, a cuidarnos todos, unos a otros”, precisó el mandatario.

Para el alcalde Dau, entre los factores que han ayudado a bajar las cifras de contagio está la cultura ciudadana.



“Pongo como ejemplo la labor que realiza el programa ‘Barrio Heroico’ visitando a las comunidades con campañas pedagógicas”, señaló ‘El Tractor’ Dau.



Mientras en otras ciudades la gente se ha relajado frente a los peligros del Covid- 19, el Centro Histórico y la zona turística de la ciudad permanecen con restricciones para los ciudadanos.



“A diferencias de otras ciudades, en los barrios ves muchas personas con su tapabocas, lavándose las manos, usando gel. Siempre y cuando sigamos así, cuidando a cada uno y a los demás, podemos ir abriendo nuevos sectores. Las cosas se van poniendo bellas para Cartagena”, afirmó Dau, quien invitó a la gente a no bajar la guardia frente al virus.



“En los últimos días, solo seis muertos, y en tres días no hubo muertos. Eso es una señal esperanzadora y no podemos dejar caer la pelota”, sumó el mandatario.

Así se comportó la pandemia en los últimos días

El 29 de julio fueron confirmados 182 casos positivos y cero muertes. El 30 de julio fueron confirmados 209 casos y 10 fallecidos. El 31 de julio el Instituto Nacional de Salud confirmo 200 nuevos casos y 0 muertos.



El mes de agosto comenzó con 311 casos positivos por la pandemia y un muerto.

El dos de agosto fueron confirmados 234 casos y cero fallecimientos.



El 3 de agosto las autoridades confirmaron 184 casos positivos y 4 personas muertas.

El 4 de agosto el INS informó de 70 casos positivos en la ciudad y cero fallecimientos.

El 5 de agosto fueron confirmados 211 casos positivos y un muerto

Otro laboratorio para pruebas

El Instituto Nacional de Salud (INS) habilitó el laboratorio de la Clínica Medihelp, en Cartagena, para el procesamiento de pruebas Covid-19, el cual tiene la capacidad de entregar resultados que normalmente se daban en 48 horas, en apenas en 40 minutos, informó el Distrito.



“La Clínica Medihelp adquirió una nueva máquina para el procesamiento de pruebas que va a contribuir para un diagnóstico oportuno de patologías, tanto Covid-19 como no Covid- 19, y en ese sentido orientar oportunamente el manejo de un tratamiento, tras el aval del INS no solo como Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) sino como laboratorio”, informó Johana Bueno, directora del Dadis.



La Gobernación de Bolívar también está haciendo su aporte a la ciudad con intervenciones en varios hospitales.



“El equipo para Medihelp es una plataforma analítica Filmarray que es de biología molecular totalmente automatizada, que permite entregar los diagnósticos de SARS COV 2 en 40 minutos. Además, cuenta con un personal capacitado de 5 bacteriólogos y 2 auxiliares para operar en el laboratorio”, agregó la funcionaria.

