Atención: Cartagena llegó a 100 muertos por coronavirus

En Cartagena la preocupación por los aumentos en los contagios por coronavirus no cesa. Este fin de semana, en la ciudad se siguieron incrementando los contagiados y se conocieron 430 nuevos casos. Así las cosas, la capital del Bolívar llegó a los 2.149 infectados y alcanzó los 100 muertos.

Parte del aumento acelerado del número de contagios se debe, según Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), al brote de covid-19 en la cárcel de Ternera, donde se viene realizando el tamizaje de los presos, los guardianes del Inpec y el personal administrativo, con más de 500 pruebas.



De hecho, de los 232 contagios que informó el Instituto Nacional de Salud este domingo, 155 están asociados a la cárcel de Ternera. El tema es preocupante, pues las cifra de contagios por día se equiparó este domingo (232) a las de Bogotá (237), siendo la capital bolivarense una ciudad que tiene solo cerca de un millón de habitantes.



Las cifras disparadas de Cartagena son materia de alerta para el Gobierno Nacional. El presidente Iván Duque manifestó que en esta ciudad hay “un desafío enorme”, teniendo en cuenta lo que ha manifestado el alcalde William Dau sobre la desobediencia para acatar el aislamiento social en sectores vulnerables como Nelson Mandela o Pozón, situación que se vuelve riesgosa.



Duque indicó que es necesario “hacer cercos epidemiológicos en barrios donde estamos viendo que hay conglomerados”, así como “acompañar ese fortalecimiento de los controles, también, con apoyo social para las comunidades más vulnerables”.



Sin embargo, muchos habitantes de Cartagena no tienen en cuenta las recomendaciones del aislamiento social. Incluso, aunque este domingo y lunes festivo hubo toque de queda, la Policía impuso 642 comparendos por desacatar la medida en esta capital y otros municipios aledaños.



El alcalde Dau también hizo un llamado a las EPS para que aumenten el número de pruebas de covid-19, pues no estarían realizando las suficientes.



Este lunes, según las cifras del Ministerio de Salud, hubo 32 nuevos casos en Cartagena. Los dos muertos, con los que se llegó a 100 en esta capital, eran dos hombres de 59 y 38 años.



