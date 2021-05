Cartagena llegó a 92 % de ocupación UCI y solo quedan 30 camas

Con fuertes restricciones a la movilidad y extensas jornadas de toque de queda, Cartagena de Indias entra en una semana caótica por cuenta de la pandemia.



La ciudad llegó al 92 por ciento de ocupación en camas UCI, y según el departamento administrativo Distrital de Salud, Dadis, sólo hay 30 camas disponibles en toda la ciudad.



Además, para enfrentar la emergencia, las autoridades tienen listo un plan para enviar pacientes covid a Barranquilla y Sincelejo en caso de que desborde la ocupación. No obstante, estas ciudades también pasan por crisis sanitarias por cuenta del covid-19.



Este fin de semana Cartagena presento 1.420 casos positivos nuevos y 36 muertos, La ciudad suma 1.306 fallecidos durante toda la pandemia y más de mil contagios activos.



“Este tercer pico de contagios presenta el índice más alto de positividad con un 28.6 por ciento, sobre 100, y en este momento circulan cepas más contagiosas y letales por la ciudad que en los meses anteriores”, señaló la directora del Dadis, Johana Bueno.



Las cifras que entrega la mesa de la salud por Cartagena y Bolívar, en cabeza del doctor Rubén Sabogal, son más altas aún y dan cuenta de que la tasa de contagio supera el 32 por ciento.



El próximo fin de semana los cartageneros vivirán un toque de queda continuo que iniciará a las 9:00 p. m. del viernes 21 de mayo y culminará el lunes 24 de mayo a las 5:00 a. m. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Medidas de confinamiento más drásticas

Ante el avance de la pandemia, el Distrito de Cartagena decretó medidas más drásticas de confinamiento para los próximos días.



El próximo fin de semana la ciudad vivirá un toque de queda continuo que iniciará a las 9 pm del viernes 21 de mayo y culminará el lunes 24 de mayo a las 5 am. Medida que ha sido muy criticada por el comercio y los gremios que se declaran en quiebra.



Entre este martes 18 y el jueves 20 de mayo el toque de queda inicia a 9 p.m. y culmina a las 5 a.m. del día siguiente.



Del lunes 24 al jueves 27 de mayo la medida de toque de queda inicia también a las 9 p.m. y culmina a las 5 a.m. del día siguiente.



Abraham Dau, uno de los mayores detractores del alcalde William Dau, protesta por ampliación de toques de queda. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hasta el pasado 16 de mayo en la ciudad se habían aplicado 157.919 vacunas, así:

74.185 vacunas de Sinovac

66.233 vacunas de Pfizer

17.501 vacunas de AstraZeneca



Según el Dadis, desde el 17 de febrero hasta este 16 de mayo, Cartagena ha recibido 238.924 dosis de vacunas discriminadas así: Sinovac (107.340), Pfizer (104.784) y AstraZeneca (26.800).

