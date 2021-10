Cartagena llega al millón de dosis aplicadas contra el covid- 19

El pasado fin de semana la Ciudad Heroica llegó al millón de vacunas aplicadas contra el covid-19.



Así lo informó el Departamento Administrativo Distrital de Salud, que busca la inmunidad de grupo en el menor tiempo posible.









Aunque en otras regiones y ciudades del país ya se han aplicado más de un millón de vacunas, la cifra adquiere mucha relevancia en Cartagena, porque el número de habitantes de la ciudad es inferior, 1.053.117, según el DANE, lo que indica que La Heroica está muy cerca de alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño.

Siguen las jornadas masivas de vacunación





“Nos sentimos muy contentos de alcanzar esta cifra que nos llena de esperanza. Los cartageneros han respondido a cada una de nuestras estrategias de vacunación desde que empezamos en febrero pasado. Estamos seguros de que con el compromiso de todos llegaremos a la meta” señaló Johana Bueno, directora del Dadis.







Ana Margarita Sánchez, coordinado la vacunación en la ciudad, destaca el compromiso de las IPS y las EPS en este proceso: “Las grandes jornadas que hemos realizado en la ciudad y la habilitación de puntos masivos de vacunación son resultado de esa gestión incansable de estas entidades, sin esa voluntad no hubiésemos alcanzado esta cifra tan pronto”

Así va la vacunación en Cartagena

A corte del 24 de octubre de 2021, según el Dadis, se han aplicado en la ciudad un total de 1.006.287 vacunas, discriminadas así:



Primeras dosis aplicadas: 561.400

Segundas dosis aplicadas: 352.947

Dosis únicas aplicadas: 88.373

Dosis de refuerzo: 3.567







Esto quiere decir que tenemos un avance en primeras dosis del 66.8 por ciento de las personas en edad de vacunación, mayores de 12 años, y un 52.2 por cienyo en esquemas completos.



Dicho de otra manera, 5 de cada 10 cartageneros mayores de 12 años se han aplicado las dos dosis o la monodosis de Janssen. Ahora la meta es que esos otros 5 cartageneros acudan a los puntos de vacunación o asistan a las jornadas que hay programadas en diferentes zonas de la ciudad.



De modo que las estrategias ahora se concentran en la búsqueda activa de cartageneros no vacunados. Gracias a nuestras redes sociales y el apoyo de medios de comunicación, hemos podido identificar que la población que no se ha inmunizado está en zonas que no tienen puntos de vacunación cercanos, por lo que el objetivo es aumentar las jornadas como “Vacunación pa´tu barrio”.

Cartagena

