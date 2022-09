Las obras para la construcción de los 31 kilómetros de la vía a Baru, habían sido pactada para construirse en 18 meses, pero tardaron 12 años.



De hecho, aún no se ha liquidado el contrato entre Consorcio Vía a Barú SAS y el Distrito, como lo ordena la ley de contratación administrativa.



(Además: Marcha 26 de septiembre: puntos de encuentro dentro y fuera del país)

Cobran intereses de forma ilegal

desde el 31 de julio del 2010

Facebook Twitter Linkedin

La obra del pedraplén de Playetas que durante 22 años esperó la comunidad de Barú. Foto: Archivo/ El TIEMPO

El valor de los intereses es de 50.000 mil millones de pesos y el capital solamente de 10.000 mil millones de pesos: estamos ante una anatocismo, FACEBOOK

TWITTER

“Es por ello que el concesionario sigue administrando la cartera del proyecto, a su voluntad, cobrando intereses de forma ilegal desde el 31 de julio del 2010”, señala el abogado Eduardo del Río quien instauró una acción popular contra el Distrito por este caso, que afecta a miles de personas en los corregimientos de Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú.



El Distrito de Cartagena, a través de Valorización Distrital, tiene en el cobro coactivo a 486 contribuyentes quienes deberán pagar una obra que aún no ha sido entragada.



(Le puede interesar: Alerta en la Guajira ante paso de la depresión tropical número 9)



“El valor de los intereses es de 50.000 mil millones de pesos y el capital solamente de 10.000 mil millones de pesos: estamos ante una anatocismo, es decir un cobro de intereses sobre intereses, los cuales es ilegal en Colombia”, señala el abogado Eduardo del Río.



Solamente entre actualización de capital e intereses corrientes y de mora, este caso supera el 360 por ciento del capital inicial de la deuda de los contribuyentes.

Han pasado 12 años y todavía el Distrito de Cartagena no ha recibido oficialmente la obra

Pese a que el objeto del contrato era la construcción de 31 kilómetros de la vía baru, la cual incluía un tramo denominado Playetas, del kilómetro 17 al 19, con un anchó mínimo de vía de 8 metros, la carretera solamente alcanza los siete metros de amplitud.



“Para el proyecto había que intervenir recursos naturales y especies nativas de la zona y por tanto requería licencia ambiental, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual debían tramitar el Distrito y el contratista, pero la citada licencia nunca fue tramitada, lo que llevó a una paralización de la obra por más de cinco años, causando perjuicios económicos a los contribuyentes”, señala del abogado Del Río.



(Le puede interesar, En video: el tiktoker que canta en medio de las inundaciones de la costa)



Han pasado 12 años y todavía el Distrito de Cartagena no ha recibido oficialmente la obra, y sin embargo y pese al incumplimiento, Valorización ya está cobrando a los contribuyentes intereses de Mora altísimos y además está aplicando la figura de Anatocismo, abiertamente ilegal en Colombia.



Cartagena