Para hacer un listado de las mayores estafas protagonizadas por los prestadores de servicios turísticos en Playa Blanca, el balneario más visitado de Cartagena, no que hay retroceder mucho en el tiempo.



Solo en los últimos dos meses se han presentado al menos siete denuncias graves, una por semana, que comprometen a turistas internacionales que son estafados por vendedores en este balneario de la isla de Barú.



(Además: A turista le robaron celular y pagó más de $4 millones por comer en Playa Blanca)

Además de sobrecostos y agresiones a viajeros, hay robos a quienes se niegan a pagar cifras elevadas

Pese a que la Procuraduría General de la Nación anunció sanciones al Distrito si las estafas a turistas se siguen presentando, y el mismo Distrito ya inició mesas de concertación con los comerciantes de la isla, los engaños y sobrecostos a los viajeros se siguen presentando, incluso con agresiones y robos a las víctimas que se niegan a pagar cifras elevadas.



(También: La visita del Rey Carlos III a Cartagena que terminó en vergüenza nacional)



El siguiente es el top de las mayores estafas a turistas en Playa Blanca, solo este año:

Facebook Twitter Linkedin

Gracias a las protestas e inconformidades del turista latinoamericano, la policía del CAI de Playa Blanca atendió el caso y evitó la estafa. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Turista brasileño pagó casi cinco millones de pesos por un pollo, patacones y carpa, además le robaron su celular

Hace apenas unas horas se conocieron las denuncias de Caio Lazzaretto Mónaco, un turista brasilero a quien le robaron el celular y le cobraron $ 4.600.000 por comer pollo, patacones y agua bajo una carpa.



El turista de 27 años indicó que permaneció más de un mes en Colombia. Viajó a Bogotá, Pereira, Medellín, San Andrés y cerró su periplo en Cartagena, en donde le aconcejaron que no se podía ir del país sin visitar Playa Blanca. Así que solicitó un tour a través de una agencia para conocer el Aviario Nacional y Playa Blanca, pero por un error de la empresa, según aseguró, debió ir solo. Sin embargo, al llegar al balneario fue acosado por un grupo de jóvenes que le robaron el celular. Luego, indispuesto, se sentó a almorzar y vino la estafa: cobraron $ 4.600.000 por comer pollo, patacones y agua bajo una carpa.



(También: Denuncian posible virosis que estaría afectando a niños wayú)



Ecuatorianos pagaron dos millones de pesos por dos mojarras y cuatro cervezas

El pasado 25 de agosto, las víctimas fueron unos turistas ecuatorianos, a quienes les cobraron 2 millones de pesos por cuatro cervezas y dos mojarras en Playa Tranquila.



En un video divulgado en redes sociales se observa cómo los turistas discuten con los comerciantes y, en medio de la discusión, uno de estos le tira el celular al suelo a la persona que estaba registrando el hecho.



(Le puede interesar: Niña de año y medio murió asfixiada con una goma de dulce en Santa Marta)

En Cartagena, de la estafa a la violencia. A este lanchero lo señalan de intentar estafar a turistas, ante la negativa de los viajeros de pagar elevada cuenta habrían sido blanco de agresiones. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@daulaw⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ pic.twitter.com/vrGCVoyHL4 — John (@PilotodeCometas) August 29, 2022

Mexicanos pagaron 6 millones y medio de pesos tras una jornada en Playa Blanca

Solo una semana antes de la estafa a los ecuatorianos, el 22 de agosto, un grupo de mexicanos vivió una verdadera pesadilla en el mismo balneario tras una tarde de descanso y consumos en un quiosco que les costó 6 millones y medio de pesos.



(Le puede interesar: Escándalo por video sexual grabado en un taxi en Cúcuta)



La cuenta discriminada era una vergüenza nacional y se hizo viral en redes sociales:



-1 lancha privada: $ 980.000



-5 sancochos: $ 225.000



-1 picada familiar: $ 1'250.000



- 26 cervezas corona: $ 1'170.000



-1 bolsa de hielo: $ 40.000



-3 coca colas grandes: $ 135.000



-1 ceviche de camarón: $ 85.000



-7 estadía: $ 910.000



-1 alquiles de un bafle para escuchar música: $ 120.000



-El solo servicio de restaurante: $ 737.000

A influenciador coreano le iban a engañar por un masaje



(Lo invtamos a leer, Inseguridad: atracaron a secretario de educación de Santa Marta en su vivienda)

Mari Luz, comerciante de Playa Blanca en #Cartagena, explica los buenos resultados que han tenido las jornadas de sensibilización en la zona para unificar precios y mejorar el servicio al turista en las playas de #Cartagena #TurismoSostenible pic.twitter.com/JBHZFTLzup — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) September 13, 2022

Una pruebita de ostras le iba a costar 250 mil pesos

A Julián Alvarado, un joven colombiano y su esposa pasaban un día festivo allí, en el colorido balneario de la isla de Barú. “Pasó un vendedor ofreciendo cangrejos y ostras. Me entregó una y me dijo que era un regalo, que era de mal gusto no recibirle el regalo que ofrecía. Le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo”, dijo el joven, que reside en Bogotá.



Alvarado agregó que, al aceptarle la supuesta muestra gratis, el servidor turístico empezó a desempacar el producto para invitarlo a probar de esta comida de mar.



(Vale la pena leer: Grave accidente en La Línea: chiva que llevaba indígenas desde Bogotá se volcó)



“Cuando se levantó, dijo que le debía ¡110.000 pesos! Le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada, que si quería trajera a la Policía, porque no íbamos a pagar absolutamente nada”, sostuvo el turista.



El estafador insistió y pidió 80.000 pesos. Ante la negativa del bañista exigía 50.000 pesos. “Finalmente mi esposa enojada le dio 15 mil pesos y le dijo que se fuera o si no que llamaría a la Policía”.

A una joven le cobraron 250mil pesos por sentarse en una playa que es pública

Febe López también tiene una historia sobre un estafa en Playa Blanca. La joven fue a disfrutar de un puente festivo con sus amigas, pero al finalizar la tarde le pasaron una cuenta de cobro por 336.000 que incluía 250.000 pesos por sentarse en una playa pública.



(Le puede interesar: Advierten posible ingreso de una onda tropical al mar Caribe colombiano)



Según denunció Febe López, como se identifica en las redes sociales, la jornada en Playa Blanca pasó de costarle 86.000 pesos (en alimentos consumidos) a 336.000 pesos, cuando le incluyeron el 'servicio', según publicó en su cuenta de Twitter: 250.000 pesos costó el ítem de ‘servicio, nuestro trabajo y seguridad en Playa Blanca’.



“Por eso odio ser turista en mi propio país. Alguien que me diga ¿desde cuándo uno tiene que pagar 250 mil pesos en servicio por sentarse en una playa pública? Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena”, dijo la afectada.



Cartagena