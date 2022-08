“El marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”. Las palabras son de Daniel Cervantes, un joven lanchero del balneario de Playa Blanca en Barú (Bolívar), involucrado en una pelea con unos turistas que denunciaron haber sido estafados con una cuenta de dos millones de pesos tras consumir dos pescados y cuatro cervezas.



La escena fue grabada por la mujer que con su esposo hacía el reclamo del excesivo cobro y subida a las redes sociales, donde finalmente se hizo tendencia.

2 mojarras y 4 cervezas $2.000.000. ¿Las víctimas? Unos ecuatorianos. ¿El lugar? Cartagena… otra vez. Pagaron por presión de los vendedores. Una verdadera mafia en las playas sin ningún tipo de control. La peor versión de la ciudad en años. pic.twitter.com/gbgXa7Vaau — Juan Abel (@JuanAbelG) August 26, 2022

El joven lanchero quiso entregar su versión de los hechos, asegurando que él no tiene nada que ver con el cobro de la cuenta y sostuvo que la pelea la iniciaron los turistas al provocarlo primero con la grabación que hacía la mujer y luego con la agresión del esposo.



“Se me pega atrás y le dije que si me sigues grabando te boto el teléfono. Me acercó el teléfono a la cara y lo manoteé”, contó el hombre a Caracol Televisión.



Luego, continua el joven contando, el esposo de la turista se le vino encima con varios golpes y fue cuando él asegura se defendió. Sin embargo, la mujer indicó que el lanchero fue quien los había agredido.



El tema ahora es que ante las continuas denuncias de turistas por los cobros excesivos de servicios en la zona turística de Isla Barú y Cartagena, que han desatado peleas entre visitantes y caseteros, la imagen de estos sitios se está afectando, como lo reconoce el mismo Cervantes, quien no oculta su preocupación por los efectos que esto puede tener en la economía local.

