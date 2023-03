En el marco de la apertura de Econova, Centro de Innovación Abierta de Ecopetrol para la región Caribe, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) presentó AquaBus-e, la primera embarcación completamente libre de emisiones para el transporte acuático de pasajeros en la bahía interna de Cartagena.



Se trata de un proyecto diseñado y producido 100 por ciento en Colombia por el grupo de Investigación GINO - en Ingeniería Naval y Offshore del programa de Ingeniería Naval y la maestría en Ingeniería Naval y Oceánica, junto a los programas de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, de la UTB.



Aqua Bus- e permite incrementar

el rango de usuarios en horas del día

AquaBus-e para Cartagena Foto: UTB

Para la UTB el AquaBus-e es un hito del cual nos sentimos muy orgullosos. Con el, aportamos al desarrollo de la ciudad con una solución pertinente para el contexto actual

Este prototipo ha sido diseñado desde la sostenibilidad, bajo el concepto de transporte verde cero emisiones, como apuesta a la transición energética del país, que benediciaría en primer lugar a los cartageneros.



La puesta en marcha del proyecto se realizó en alianza con el Grupo Empresarial Ecopetrol y contó con el apoyo de CELSIA, ASTIVIK y Agua&Tierra.



“Para la UTB el AquaBus-e es un hito del cual nos sentimos muy orgullosos. Con el, aportamos al desarrollo de la ciudad con una solución pertinente para el contexto actual, de la mano de un gran aliado como lo es el Grupo Empresarial Ecopetrol, promotor de toda una apuesta hacía la transición energética del país y con el apoyo de las empresas Celsia, Astvik y Agua&Tierra, mostrando una vez más la importancia del trabajo conjunto entre la academia y las empresas”, expresó Alberto Roa Varelo, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

AquaBus-e es una embarcación tipo catamarán

AquaBus-e es una embarcación tipo catamarán que conectaría a Mamonal con Bocagrande en 15 minutos. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

El equipo de profesionales que ha trabajado en el AquaBus-e está conformado por profesores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería, y programas de Ingeniería Naval

AquaBus-e es una embarcación tipo catamarán. Tiene una capacidad para 12 pasajeros. Es de propulsión eléctrica, 100 por ciento solar y libre de emisiones de CO2. Incorpora sistemas fotovoltaicos de recarga en la cubierta y está basado en las rutas y condiciones ambientales y marítimas para aguas de Cartagena.



Lo anterior permite incrementar el rango de usuarios en horas del día, a la vez que reduce sus costos de operación, ya que no utiliza combustible fósil.



Adicionalmente, la embarcación contará con un sistema de comunicaciones de última generación y paneles solares de alta eficiencia.



También cuenta con espacio seguro para silla de ruedas, diseño hidrodinámico de líneas y formas en operaciones de baja profundidad.



El AquaBus-e es tiene propulsión eléctrica con mejor eficiencia que los sistemas convencionales y un innovador sistema de mando, como también baterías de litio sumergibles con protección integrada y ecosonda para funciones básicas de batimetría.



Este proyecto busca contribuir a la solución de la movilidad en Cartagena y a la mitigación de la contaminación que se genera a partir del uso de sistemas tradicionales de transporte acuático.



“Esta embarcación es única en el país, no sólo por sus características tecnológicas y propulsión libre de emisiones, sino también, porque fue diseñada específicamente para las condiciones locales de operación, lo que permitirá un desplazamiento seguro y eficiente. Para ello, fue necesario construir desde cero el modelo, molde y pieza del casco del primer prototipo AquaBus-e, una labor que no se realiza con frecuencia en Colombia”, dijo Jairo Cabrera, director del programa de Ingeniería Naval.

Con el AquaBus-e se da inició a una nueva generación de embarcaciones que reducen contaminación sonora y atmosférica

Bahía de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

La Universidad Tecnológica de Bolívar pondrá este conocimiento a disposición de la industria para fortalecer el sector de construcción naval de embarcaciones menores y en materiales compuestos a nivel nacional, mostrando una vez más las bondades del trabajo conjunto entre la academia y la empresa con el fin de aportar al desarrollo competitivo del país.



“El equipo de profesionales que ha trabajado en el diseño y la construcción de AquaBus-e está conformado por profesores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería, especialmente de los programas de Ingeniería Naval, -único pregrado en el país dirigido a la comunidad civil-, Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Mecatrónica.



Adicionalmente, en el proyecto participan aprendices y egresados del SENA y se vincularon 16 mujeres, correspondiente al 35% del total de colaboradores”, menciona Juan Fajardo, director de la Especialización en Sistemas Energéticos Sostenibles y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UTB.

Se espera que con el AquaBus-e se dé inició a una nueva generación de embarcaciones que reduzcan la contaminación sonora y atmosférica, promoviendo a su vez la recuperación ambiental de la Bahía de Cartagena y los cuerpos de agua internos de la ciudad bajo los estándares de confort y seguridad que se requieren para el transporte acuático de pasajeros.



