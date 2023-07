En el corregimiento de la Boquilla, norte de Cartagena, las mujeres del consejo comunitario cultivan manglares con el fin de repoblar la Ciénaga de la Virgen.



Ellas tratan de recuperar algo de naturaleza devastada con la llegada de "la civilización".



Gloria Esther Sánchez Anaya, líder afro de Villa Gloria, orgullosa trabaja en su vivero de mangle cultivado juiciosamente en el patio de su casa.



Es por ello que la Guardia Ambiental de Colombia inició una campaña para reciclar bolsas de un solo uso en los hogares y establecimientos comerciales con el propósito de crear semilleros para la plantación de semillas de mangle.



Gloria Esther Sánchez Anaya, líder afro de Villa Gloria, presenta orgullosa su vivero de mangle cultivado juiciosamente en el patio de su casa. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La meta es lograr que en el presente año se siembren 20 mil plántulas, especialmente en las zonas donde se requiere repoblamiento de mangle.



“El Cuerpo de Guardias Ambientales en Cartagena viene adelantando una campaña del no uso del plástico de único uso, el cual tiene como objetivo eliminar estos plásticos dentro de las comunidades y viene adelantando dentro de esta campaña una actividad que es la recolección, el reciclaje de bolsas de empaque de leche y arroz o cualquier otra bolsa que nos sirva para germinar en los viveros las plántulas de mangles que luego van a ser sembradas en las comunidades”, dijo Roberto Ruiz Moreno, director general de la Guardia Ambiental de Colombia.



Los que deseen unirse a esta campaña puede llevar o enviar sus bolsas limpias de empaque de leche y arroz a las instalaciones de la Guardia Ambiental de Colombia, ubicadas en Cartagena, en el parque Espíritu del Manglar, sector Chambacú.



“Tenemos una meta de sembrar 20 mil plántulas en compañía con el Establecimiento público Ambiental, EPA Cartagena, en todas las áreas degradadas, por lo que vamos a necesitar muchas bolsas, pero no queremos utilizar bolsas compradas en los supermercados, sino que sean bolsas de reciclaje, que la misma ciudadanía done para esta linda actividad que se va a desarrollar en las comunidades”, puntualizó.



Las acciones de repoblamiento mangles en la ciudad buscan ampliar el área de captación de CO2 y de fuentes de carbón oceánico, proteger el soporte de las redes alimenticias terrestres y marinas, proteger la fauna cuyo hábitat está ligada a estos ecosistemas y fortalecer la protección que brindan los manglares al evitar inundaciones en zonas o comunidades cercanas a los cuerpos de agua.

