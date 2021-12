"Disfrutamos como una familia participar en este gran grupo". Así se refiere la joven Luna Perilla Moreno a Squash Urbano Colombia (SUC), un proyecto que cambia vidas en Cartagena desde el deporte de squash.

Perilla nació en Medellín, pero gran parte de su infancia la ha vivido en Cartagena. Llegó a SUC a los 9 años, sin saber nada del squash. Apenas allá se enteró de que se trataba de dos jugadores que balancean una raqueta cada uno para golpear una pequeña bola de goma contra la pared de un escenario cerrado.



"Me interesó porque veía que me estaba brindando muchas oportunidades. Siempre que veía las categorías mayores estaban demasiado felices, y los que estamos acá disfrutamos lo que hacemos por estar aquí", le explica la menor a EL TIEMPO.

La SUC llegó hace seis años y medio a Cartagena con la misión de brindar ayuda académica, enseñanza de inglés, salidas culturales y la práctica de squash a un nivel competitivo. Foto: Squash Urbano Colombia

Hoy, a sus 13 años, no solo es una de las mejores del squash, sino que está becada en un colegio privado del barrio Crespo, en Cartagena, gracias al proceso académico que experimenta desde la fundación.

Al principio no me llamaba la atención, porque era una niña y no estaba apegada al deporte, pero empecé a tenerle cariño y me gusta muchísimo FACEBOOK

"Cuando entré a squash, pensé que era algo que tenía que ver con natación. Al principio no me llamaba la atención, porque era una niña y no estaba apegada al deporte, pero empecé a tenerle cariño y me gusta muchísimo", confiesa Perilla, mientras ríe al recordar sus inicios.



Y es que Squash Urbano Colombia no se conforma con enseñar este deporte, sino que brinda un programa educativo a través de tutorías y estudios culturales, dirigidos a 63 niños, niñas y jóvenes de familias de escasos recursos de la ciudad.



"Es un movimiento que empezó en Estados Unidos y ahora es global. El primer programa desarrolla el squash como una herramienta de transformación y lo combina con educación. Se inició hace 25 años en Boston, y se extendió por todo el mundo", dijo el director ejecutivo en Colombia, Esteban Espinal.

En ese proceso de expansión, según agrega el directivo, llegó en 2016 a Cartagena con la misión de brindar ayuda académica, enseñanza de inglés, salidas culturales y la práctica de squash a un nivel competitivo.



El Complejo de Raquetas ha servido desde entonces como sede de preparación y allí se han hecho realidad decenas de sueños. Está ubicado en el barrio Pie de La Popa, rodeado de barrios populares como El Espinal, Nariño y Torices.

Los inicios y la razón de ser de Squash Urbano Colombia

El apoyo que la joven Luna ha recibido de SUC le ha dado confianza para apuntar ahora a una beca en Estados Unidos. Por ello está aplicando a las instituciones Mercersburg Academy y Choate Rosemary Hall.

Uno de los jóvenes de la SUC que obtuvo una beca completa para estudiar en Estados Unidos. Foto: Squash Urbano Colombia

Desde hace cuatro años, cuando ingresó a SUC, la niña alterna sus clases del colegio en la mañana con las tutorías en la fundación durante la tarde.



La experiencia que ha vivido Luna es común con las de los otros 62 beneficiarios del programa, quienes antes de vivir este proceso solo sabían el nombre del barrio donde vivían.



"Trabajamos con una población que viene de barrios con problemas y limitaciones. Lo más grande que ha podido hacer Squash Urbano es abrirles el mundo a estos estudiantes. Cuando llegaron, muchos no conocían ni su ciudad", cuenta Espinal sobre este impacto.



Otros se fueron más lejos. Seis estudiantes resultaron con becas completas en Estados Unidos. Cinco de ellos están en colegios que se caracterizan por su alta exigencia académica y deportiva. Mientras que otra chica está en la universidad.



Tanto a este grupo como a los que se mantienen en Cartagena se les hace un seguimiento a cargo de la fundación. Más que calificaciones, cuentan con datos para vigilar su evolución en inglés y brindan un apoyo en el resto de asignaturas.

Todos unos campeones en los torneos de squash

Para el director de SUC, una de las claves del programa es la enseñanza a través de un deporte poco popular en Colombia como el squash. En este aspecto, considera "mágico" el hecho de introducir a los jóvenes en un deporte nuevo para ellos.



"Para nuestros estudiantes es una oportunidad única viajar y participar en torneos nacionales y suramericanos", señala.

Los jóvenes de SUC han obtenido siete campeones nacionales, una medalla de oro y una de bronce para Colombia en el campeonato suramericano juvenil 2021. Foto: Squash Urbano Colombia

En ese sentido, registra la participación de los miembros de SUC en más de 30 torneos realizados en Colombia, Suramérica y Estados Unidos, para obtener siete campeonatos nacionales, una medalla de oro y una de bronce en el campeonato suramericano juvenil 2021.



Finalmente, Espinal anuncia que en febrero de 2022 se abrirá nuevamente el proceso de selección para las familias interesadas en que sus niños y jóvenes participen en este programa.



"La invitación es a que conozcan el programa. Pueden escribir por nuestra página web https://www.squashurbanocol.org/ y también nos pueden apoyar con donaciones de raquetas y bolas, y ser parte del equipo de voluntarios", concluyó.



Es así como decenas de niños, adolescentes y jóvenes cartageneros encuentran en este proyecto deportivo un espacio lleno de aprendizajes e innumerables oportunidades.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO en BARRANQUILLA

En Twitter: @DeJhoLopez