Un cuerpo calcinado, hallando dentro del automóvil calcinado de la reconocida fisioterapeuta Lila Zambrano, tiene consternada a la ciudad de Cartagena.



La fisioterapeuta y funcionaria de Ecopetrol está desaparecida desde el pasado sábado.



La última vez que la vieron fue en un restaurante, en el sector de La Castellana, donde cenó con amigos en horas de la noche. Luego se marchó en el automóvil, señalan sus familiares.

Pero en horas de la madrugada del domingo, el automóvil fue hallado calcinado en la Variante Mamonal Gambote, sentido vial Tubo Caribe – Las Olas.



“El vehículo lo encontraron en la zona industrial incinerado y dentro un cuerpo calcinado, pero medicina legal asegura que estos restos son de un hombre y no de una mujer. Mañana especialistas de medicina legal harán un nuevo estudio al cuerpo hallado para verificar si en realidad son o no los restos de ella”, señala Guillermo Zambrano, hermano de la víctima, en diálogo con EL TIEMPO.



Familiares señalan que ella arrendaba su automóvil a un joven que prestaba servicios de transporte para Indriver.



Aseguran sus seres queridos que ella no tenía nada que hacer en esa zona y a esa hora de la madrugada.



La última palabra la tiene Medicina Legal luego de que realice nuevos exámenes.

