Un joven de 20 años de edad murió al interior de un establecimiento comercial del barrio La Concepción de Cartagena, luego de recibir varios impactos de bala mientras asaltaba a los compradores del lugar.



Se trata de Diego Armando Attias Aguilar, hijo del excampeón mundial de boxeo, Ílido Julio, quien fue abatido por un policía que se encontraba de civil al momento del atraco, según reveló El Universal de Cartagena.



En las cámaras de seguridad del establecimiento quedó registrado el momento exacto cuando el joven, con camisa blanca y gorra, ingresa al lugar y desenfunda un arma de fuego para atracar a varios clientes que se encontraban realizando sus compras.



En el video se ve cuando Attias apunta contra varios de los compradores con su revólver para intimidarlos, a uno de ellos le quita la cadena de su cuello y esculca sus bolsillos ante la mirada de las demás personas.

El joven llegó armado para robar en el establecimiemiento Foto: Twitter: @ActualidaViral

Pero en el momento que amenaza a una mujer, se percata del sonido de varios balazos hechos por una persona, que por las imágenes, lo estaba atacando desde afuera del establecimiento comercial.



Después de un intercambio de disparos y tras el intento de fuga, el joven cayó al piso tras ser abatido por un hombre - con casco, chaqueta negra y sudadera gris - que se acerca a él mientras apunta su arma de fuego.



Según el reporte oficial de las autoridades, Diego Attias fue trasladado a la Clínica Madre Bernarda, pero tras varias horas, murió por las graves heridas que provocaron los impactos de bala.

Palabras del excampeón de boxeo tras la muerte de su hijo

Sí, era mi hijo, lo que pasa es que no llevaba mi apellido

TWITTER

Ílido Julio, campeón mundial de peso mosca en 1998, aclaró para el diario El Universal de Cartagena que el joven abatido en medio del atraco en la capital del departamento de Bolívar sí era su hijo, pero no llevaba el apellido paterno.



“Sí, era mi hijo, lo que pasa es que no llevaba mi apellido, la mamá en ese tiempo se puso orgullosa y le puso sus apellidos. Cuando él nació, yo estaba en Estados Unidos”, explicó el Julio.



Además, el excampeón colombiano de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) habló del fatídico camino que decidió tomar su hijo en las calles de Cartagena. “Los muchachos hoy en día no cogen el camino correcto, lastimosamente le tocó morir jovencito”, puntualizó.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

