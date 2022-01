Al menos dos menores de edad están en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de covid-19, en Cartagena.



Así lo dio a conocer la veeduría en salud 'color esperanza' de Cartagena, que hizo un llamado al Departamento Administrativo Distital de Salud de Cartagena (Dadis), y a los órganos de control, para que protejan a los niños.



(Además: Montes de María: Clan del Golfo amenaza elecciones con crímenes selectivos)



"Esperamos que el Dadis se apersone y se pronuncie frente a esta situación que atenta a la salud pública de la población más vulnerable que en este momento corren mayor riesgo: nuestros niños", señala la veeduría.

Hay bebes de 2, y y 15 meses de nacidos

Dieron positivo pero están en UCI por otras patologías

todo menor que ingresa se le toman pruebas para covid- 19, si presenta la sintomatología, y fue este el caso de los dos niños que hoy están hospitalizados FACEBOOK

TWITTER

Como respuesta a la veeduría por la salud de Cartagena, el departamento de salud pùblica departamental confirmó que se trata de dos menores de edad, que pese a ser positivos para covid, están en UCI por otras patologías.



(Lo invitamos a leer: Si habrá Festival del Caimán en Ciénaga, pero será semipresencial)



Se trata de un menor de 11 años con antecedentes de un tumor, el cual tuvo disfunción de una válvula. Cuando llegó a UCI le practicaron la prueba para covid y salió positiva; pero la patología base que hoy lo tiene en UCI es el tumor. El otro caso es un bebé de un año y 11 meses que fue remitido de la clínica Crecer, pero la patología que lo mantiene en UCI es neurológica



"Dentro del protocolo de ingreso a unidad de cuidados intensivos se tiene la realización de la serología para covid- 19, y en ese sentido, todo menor que ingresa se le toman pruebas para covid- 19, si presenta la sintomatología, y fue este el caso de los dos niños que hoy están hospitalizados", señalò Ana Margarita Sánchez, directora de salud pública departamental





"Esta cuarta ola está afectando a nuestros niños y tenemos las evidencias de que estos menores se encuentran den UCI, venimos de un largo periodo de afectaciones a la salud por dengue, que en su mayoría afectó a los niños", sostiene Andrès Ochoa, director de la veeduría.





(Tambièn: Capurganá lanza SOS por relleno sanitario)



"Invitamos a todos los cartageneros a informar los casos de niños con covid-19 para que tengamos una verdadera apreciación de lo que realmente está sucediendo en la ciudad. No sin antes recomendarles no bajar la guardia y cuidar a nuestro niños la pandemia no ha terminado", concluye Ochoa.

Cartagena

Más noticias en Colombia

Ojo con esta modalidad que usan para robar tarjetas bancarias en Atlántico

La influyente científica rusa que le apostó a Colombia