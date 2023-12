'Podría dañar la reputación de Colombia': habla turista de paseo en coche en Cartagena

La historia de una turista canadiense, que durante los últimos días estuvo visitando Cartagena, se ha hecho tendencia en redes sociales. La mujer, que según medios locales respondería al nombre de Can Lin Yu Chen, denunció haber sido víctima de un cobro excesivo el pasado 21 de diciembre, cuando buscaba recorrer parte de la capital del departamento de Bolívar en uno de los paseos en coche que se ofrecen en la ciudad.



(Puede leer: 22 millones por paseo en coche en Cartagena: turista extranjera denuncia cobro excesivo).

Según la primera información que se conoció de la denuncia, un operador turístico le habría cobrado 22 millones de pesos a la joven por el paseo. Sin embargo, luego se precisó que el monto se acercaba a los 17 millones y el cobro excesivo se habría efectuado en tres transacciones.

​

​La Asociación Cartagenera de Cocheros tuvo conocimiento de la situación y el pasado 23 de diciembre decidió "apartar, indefinidamente, de toda actividad operativa al cochero que realizó el recorrido con la ciudadana extranjera, que luego de finalizado y cancelado, indicó a la Policía Nacional 'inconformismos por movimientos en su cuenta bancaria".



Y ahora, cuando lo sucedido sigue causando debate, a la luz de los últimos reclamos por supuestos cobros excesivos y estafas en Cartagena, la afectada decidió hablar.



En la grabación, su testimonio, los detalles de lo que habría ocurrido y un llamado por impacto que tendría, a su consideración, lo sucedido.

Habla la turista víctima de cobro excesivo en Cartagena

El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2023, cuando Can Lin Yu Chen estaba próxima a terminar sus vacaciones en Cartagena, ya que era su penúltimo día en la ciudad.



La mujer decidió explorar y conocer Cartagena, durante la noche, por medio de un paseo en coche.



En primer momento, un conductor se ofreció a llevarla bajo un costo. Sin embargo, mientras la turista estaba efectuando el pago, dijo, la engañaron y le terminaron cobrando más de la cuenta.



(Puede leer: Repudiable acto: mujer denuncia presunto abuso sexual en un bus en Cartagena).



"Se ofreció a llevarme por 180 mil pesos. Después de que lo rechacé, él aceptó que fuera por 100 mil pesos, que son como 25 dólares", contó la extranjera en un video.



En el momento de pagar, el conductor del vehículo le indicó que no tenía datáfono para hacer la transacción por tarjeta, pero que tenía una amiga que les podría colaborar. En ese punto, una mujer entró en escena.



La mujer, supuesta cómplice del cochero, le manifestó a Can Lin Yu Chen que las transacciones estaban siendo rechazadas, pero en realidad, esta persona realizó cuatro operaciones en las que sacó cerca de $17 millones de pesos colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido frente al cobro excesivo. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

¿Qué dijeron las autoridades frente al hecho?

Solo al día siguiente, y viendo los extractos, Can Lin Yu Chen notó que le habrían cobrado 4.500 dólares.



Entonces, sobre las 9 p.m., alertó a la Policía. Allí, el conductor del vehículo de turismo y la mujer que presuntamente ayudó a hacer las transacciones durante el cobro fueron identificados.



“Se han identificado a todos los actores implicados en este tema", informó Cesáreo Buj Hernández, secretario del Interior de Cartagena en charla con Blu Radio.



Asimismo, precisó que hasta el momento se recuperaron alrededor de seis millones de pesos. Añadiendo que siguen investigando el suceso con "la Policía, Sijín, y todos los entes que sean necesario”.



“La imagen de Cartagena tenemos que hacerla respetar, y sobre todo nosotros los locales, las autoridades, las personas que viven del comercio cartagenero, y todos aquellos que nos visitan también (…) yo le hago una recomendación a todos los turistas, es que antes de utilizar un servicio verifiquen los precios, verifiquen si se trata de un servicio legal”, aseguró Hernández.



La víctima, por su parte, dijo: "era mi primera vez viajando a Colombia; sin embargo, esta experiencia me resultó mala y desagradable".



(Puede leer: 22 millones por paseo en coche en Cartagena: turista extranjera denuncia cobro excesivo).



"Me siento desesperanzada. Hago el video para informar del riesgo de viajar a Cartagena", añadió.



También aseveró estar segura de que no es la primera persona que experimenta o enfrenta esta serie de situaciones.



"Lo que ocurrió tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país (Colombia), especialmente de una ciudad como Cartagena, que es un destino muy popular para los extranjeros", cerró la mujer.

#DESCARADO 🤬 Turista canadiense denuncia que le cobraron alrededor de $22 millones por un paseo en carroza por el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena.



Todo comenzó cuando la extranjera, Can Lin Yu Chen, entregó 4 tarjetas de crédito al conductor del vehículo para pagar… pic.twitter.com/QPiSdHPzh1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 25, 2023

Lea más noticias...