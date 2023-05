Los gremios empresariales asociados al Consejo Gremial de Bolívar enviaron un mensaje al Distrito de Cartagena manifestando la necesidad urgente que tiene la ciudad de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado y coherente con las vocaciones y necesidades del territorio.



Los gremios exigen que la construcción de este POT se dé con una efectiva participación ciudadana.

Gremios piden información clara y transparente

Cartagena de Indias, como telón de fondo 'las falda de la Popa'. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Este compromiso fue hecho con una ciudadanía que ha dedicado tiempo y esfuerzo para contribuir a un mejor POT y que hoy se ve burlada en su buena fe

"Hemos participado de manera activa y propositiva, hasta donde ha sido permitido por la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena durante el proceso de revisión del POT. Lo anterior, no quiere decir que dicha autoridad haya materializado la consulta democrática que trata el Articulo 24 de la Ley 388 de 1997, en razón a que la información presentada por esta, en las socializaciones ha sido parcial e incompleta, lo que ha dificultado el análisis integral de las propuestas frente a la formulación del POT", señala en los apartes de una misiva enviada por los gremios al Distrito.



Consejo Gremial de Bolívar manifestó su rechazo al incumplimiento por parte de la Secretaría de Planeación al no divulgar en su totalidad los documentos oficiales antes de continuar con las siguientes fases del proceso de estudio y aprobación del POT.



"Este compromiso fue hecho con una ciudadanía que ha dedicado tiempo y esfuerzo para contribuir a un mejor POT y que hoy se ve burlada en su buena fe", añaden en la misiva.



Desde el año 2001 en Cartagena no es actualizado el POT. Sin embargo ha habido modificaciones debido a los escándalos por las construcciones ilegales y amenazas al patrimonio como es el caso de la torre de 'Aquarela'.



Por ejemplo, además del Pemp- Murca, creado en 2017, para proteger las murallas y fortificaciones como el Castillo de San Felipe de Barajas. En los últimos meses nació el PEMP Fort- Bahía, que reglamenta el paisaje fortificado de Cartagena de Indias incluida su bahía, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional del Patrimonio.

Institución educativa de la Boquilla, Ineteb, Cartagena Foto: John Montaño / EL TIEMPO

No permite a la ciudadanía contrastar si lo expuesto en las presentaciones realizadas durante estos espacios, coincide con la documentación oficial

"Si bien se han agendado varios espacios de socialización de algunos documentos del Plan, los mismos se hicieron sin que estuviesen consolidados, completos y cargados en la página web oficial del POT. Así́ mismo, en dichas reuniones no se socializaron todos los temas y asuntos que contienen dichos documentos, como lo exige las normas aplicables en la materia", añade la agremiación.



Según ellos habría una actitud cerrada del Distrito'que "no permite a la ciudadanía contrastar si lo expuesto en las presentaciones realizadas durante estos espacios, coincide con la documentación oficial; esto igualmente dificulta la entrega de observaciones y recomendaciones técnicas, para construir un documento que respete el principio del derecho de participación y la vocación ambiental, sociocultural y económica del territorio".



Los gremios piden que la Secretaría de Planeación promueva la participación ciudadana efectiva, con transparencia y el acceso a la información, la cual tiene que ser pública.

