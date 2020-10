Gastaron $ 21 mil millones y protección costera de Cartagena no inicia

La obra más importante de Cartagena en la lucha contra el cambio climático, de los últimos 50 años, sigue aplazada, pese a que los recursos ya están disponibles.



Se trata de la protección costera que blindará a la ciudad de la erosión y el cambio climático. No obstante, la licitación para ejecutar las obras fue declarada desierta.



El proyecto para la protección costera de Cartagena tiene un valor base de 160 mil millones de pesos, distribuidos así: el Gobierno Nacional aportará 100 mil millones y la ciudad, 60 mil millones de pesos más.

Con las obras se deben intervenir 7.2 kilómetros de playas y borde costero, desde el sector turístico de Bocagrande y El Laguito hasta Crespo.



Las obras deben iniciar en el Espolón Iribarren, en la zona turística, y culminarían frente al barrio Crespo.

(Además, lo invitamos a leer: Las fiestas de yates en Cholón quedaron prohibidas durante la pandemia)

De la urgente protección costera para Cartagena se habla desde inicios de siglo, pero el Gobierno Nacional sacó los recursos a raíz de las inundaciones de mayo del 2018 Foto: Jaiver Nieto

El proyecto está conformado por seis espolones, tres rompeolas, 80 metros de relleno hidráulico, una escollera longitudinal, un sistema de drenaje pluvial para evitar las inundaciones en las calles de Bocagrande y el Centro Histórico, una protección marginal y la revegetación de la zona de playas.



De la urgente protección costera para Cartagena se habla desde inicios de siglo, pero el Gobierno Nacional sacó los recursos a raíz de las inundaciones de mayo del 2018, cuando la zona turística de Bocagrande se inundó, incluso parqueaderos y primeras plantas de varios edificios. El Centro Histórico también se anegó.



Fue declarada entonces la calamidad pública.

(También lo invitamos a leer: Giro inesperado en el estado de salud de Raimundo Angulo)

...la ciudad estuvo a punto de recibir un proyecto que quedaría mal hecho. FACEBOOK

TWITTER

Para gestionar los recursos del erario público fue necesario prorrogar la declaratoria de calamidad pública, en noviembre de 2018, la cual finalizó seis meses después en mayo del 2019.



El expresidente Juan Manuel Santos había dejado listos 100 mil millones de pesos para el proyecto y el saldo saldría del bolsillo de los cartageneros.



Por tratarse de obras resultado de una declaratoria de calamidad pública, el Gobierno Nacional responsabilizó del proyecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que abrió licitación.

La protección costera uno de los grandes proyectos pendientes para Cartagena. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

A dicha licitación respondieron 32 empresas de todo el mundo, incluidas holandesas y japonesas, las de mayor experiencia en el ramo.



No obstante, el proyecto no convenció a la mayoría y al final 30 empresas desistieron.



Las dos que quedaron (una brasileña y otra colombiana) fueron denunciadas por la Veeduría Popular de Cartagena que encontró serias irregularidades en los proyectos, como el hecho de que los estudios que habían sido contratados por el Gobierno Nacional con la Universidad de Cartagena fueron alterados para bajar los costos de obra, y además no hubo pluralidad de oferentes.



“Por ejemplo, un espolón de 20 metros lo construirían de 10 metros, no tenían canteras propias para extraer la piedra para las barreras submarinas, uno de los elementos más importantes del proyecto. Es decir la ciudad estuvo a punto de recibir un proyecto que quedaría mal hecho”, dice el abogado Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena.



Pese a que el proyecto cuenta con licencia ambiental desde hace más de 3 años, la ciudad sigue esperando las obras.



La Secretaría de Transparencia, de la Presidencia de la República, también analiza el convenio, que lleva el nombre de 'Aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos, administrativos y financieros para realizar las acciones conducentes necesarias para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona del litoral costero del Distrito de Cartagena de Indias, entre la UNGRD y el Distrito de Cartagena'.



La UNGRD sostiene que los recursos que se han gastado "estaban previstos para la ejecución de contratos y convenios necesarios para el desarrollo del proyecto”, y sólo habrían invertido $6.900 millones de pesos.



No obstante, La Veeduría Popular de Cartagena denunció ante La Fiscalía General de la Nación y La Procuraduría General de la Nación cómo la UNGRD gastó 21 mil millones de pesos en estudios previos y otras en un proyecto urgente para Cartagena, cuya licitación sigue desierta.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Intervinieron diez fiestas sobre yates en bahía de Cholón, Cartagena

Quedé atrapado a 100 metros bajo tierra y casi sentenciado a morir

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas