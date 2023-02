La Secretaría de Educación del Distrito Cartagena informó que a través de un proceso de rueda de negociación adjudicó el contrato del servicio de alimentación escolar a la empresa Unión Temporal Batacop Cartagena 2023, lo que garantiza la prestación del programa hasta el día final del calendario académico vigente.



(Además: 'Todo fue un malentendido': exreina de Pasto se defiende ante acusación de robo)

El PAE beneficia a más de 106 mil estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena

Al proceso se presentaron cuatro proponentes, de los cuales tres resultaron habilitados y finalmente fue seleccionada la firma Unión Temporal Batacop. El monto de la negociación para el contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, asciende a unos $53.158 millones y para el Distrito significó un ahorro de $6.458 millones, que serán revertidos en la ampliación de la cobertura del servicio que reciben las niñas y niños focalizados en el programa.



El PAE beneficia a más de 106 mil estudiantes de las distintas Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena y desde el año pasado tiene un cubrimiento del 100%, lo que se mantiene durante este 2023.



(También: ‘Los que ganan con obras en La Mojana son los contratistas’: director de UNGRD)



La secretaria de Educación Olga Acosta Amel, dijo desde el 2022, que el PAE sobrepasó la meta determinada en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena y este año se registrará una cifra similar o superior.



Sostuvo también que el programa de alimentación en sitio avanza tal como está propuesto y cada vez más son los colegios que cuentan con cocinas adecuadas y dotadas con sus respectivos menajes, así como personal idóneo para la preparación de raciones calientes para los estudiantes.



Con el cumplimiento del funcionamiento del PAE, la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación contribuyen a fortalecer la permanencia escolar infantil y, a la vez, crear condiciones óptimas para el aprendizaje integral.



La directora de Cobertura Educativa de la SED, Alexandra Herrera, insistió en reconocer la importancia de contar con este servicio hasta el último día de la vigencia escolar del 2023.



No obstante, aún los colegios no tienen garantizado el servicio de vigilancia pues los contratos no han sido renovados, lo que genera alarmas entre los padres de familias.



Cartagena