Francisco Zumaqué, el gran compositor colombiano, es uno de los protagonistas del Cartagena Festival Internacional de Mùsica, que inicia en la Ciudad Heroica.



Zumaqué, uno de los grandes arreglistas y compositores de la Fania All Stars, Eddie Palmieri, Cheo Feliciano, o Héctor Lavoe, entre otros, trae a Cartagena 'Karibianías para orquesta de cuerdas y percusión', que hace parte del concierto de cierre 'Entre el pasado y el presente: Los colores de la música colombiana', el cual se llevará a cabo el próximo 10 de enero en el auditorio del Centro de Convenciones del barrio Getsemaní.



El curtido artista habló con EL TIEMPO sobre su regreso al festival de música culta más importante del país.



¿Qué presenta este año en el

Cartagena Festival Internacional de Música?

en el pasado he escrito obras sinfónicas y música de cámara en distintas estéticas, con un lenguaje más europeo y críptico, con unas búsquedas diferentes a las que hoy quiero hacer.

En esta oportunidad estaremos cerrando el festival el día 10 de enero, a las 6 de la tarde, con ‘Karibianías’ al lado de la orquesta juvenil de cámara de la Filarmónica de Bogotá, con un solista de percusión, ya que la obra requiere justamente esto.



¿Qué podrán apreciar los espectadores?

Es de cierta forma un estreno mundial, porque ha sido compuesta un poco antes pero en esta oportunidad la escucharemos con una versión orquestal… completa.

¿Que ha cambiado en su forma de escribir obras para sinfónica?

estará dirigido por un gran el maestro Federico Hoyos e invitamos a un excelente percusionista colombiano que

Me interesa sobremanera la estética que voy a presentar ahora, porque en el pasado he escrito obras sinfónicas y música de cámara en distintas estéticas, con un lenguaje más europeo y críptico, con unas búsquedas diferentes a las que hoy quiero hacer.



¿Pero usted ya había sido protagonistas de un Cartagena Festival Internacional de Música?

Esta obra está compuesta por cantos del Caribe, y aproximaciones a todas las culturas de nuestra región, no solamente la colombiana sino todo lo que constituye la geografía Caribe

Ya había presentado una obra que titulamos Canto a Colombia, una especie de himno que pretendió retratar en ese momento el espíritu colombiano, su alegría, su geografía... la naturaleza de los colombianos.

El festival es un espacio para el conocimiento científico y musical llamado el Centro de experiencias. Foto: Wilfrido Amaya/ EL TIEMPO

¿Qué lo inspiró a escribir Karibanías?

Esta obra está compuesta por cantos del Caribe, y aproximaciones a todas las culturas de nuestra región, no solamente la colombiana sino todo lo que constituye la geografía caribe: Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia, pero sobre todo lo que nosotros como colombianos hemos asimilado de ese universo Caribe, que es tan rico desde el punto de vista rítmico y la danza. En Karibanías retratamos ese elemento tan importante para nuestras culturas como es el baile.



¿Quiénes lo acompañan en la dirección y músicos invitados?

ha habido un tradición de percusionistas extraordinarios, en todo Nariño, y que han recorrido el mundo.

Estoy muy emocionado porque estará dirigido por un gran el maestro Federico Hoyos e invitamos a un excelente percusionista colombiano que se llama Jorge Guzmán, de Pasto

¿Por qué de Pasto?





Porque allí ha habido un tradición de percusionistas extraordinarios, en todo Nariño, y que han recorrido el mundo.



¿Estaremos ante un proyecto escrito para Cartagena y su magia musical?



La obra utiliza el escenario cartagenero porque es ideal para presentar esta estética que de alguna manera es novedosa, pero recurre a todas estas rítmicas, cantos, melodías y texturas propias de nuestros pueblos caribes tanto insulares como continentales.

¿Cuánto tiempo le llevó la creación de Karibanías?

uno debe alimentarse como creador de todas las culturas posibles, la música es fundamentalmente comunicación.

Es algo que he venido madurando desde hace mucho tiempo. Es una obra que se hizo para el festival con base en una estructura que ya estaba plateada. Estuve trabajando los dos últimos meses en la reconstrucción, arreglos y reestructuración de la obra para esta oportunidad.



¿En qué otros proyectos está trabajando?





Para mi viajar por el mundo es fundamental. Creo que uno debe alimentarse como creador de todas las culturas posibles, la música es fundamentalmente comunicación. Uno tiene que ser capaz de, a través de su obra, comunicarse y dialogar con el público, de enamorar, rodear al público y hacerlo reír, llorar y soñar.

¿Hacia dónde cree que ha evolucionado su trabajo?

Para mi la emoción es fundamental. Cuando yo escribo músicas más complejas y para un público general que no es especializado en músicas contemporáneas, siempre trato de acompañarlo con efectos teatrales y otras artes con el objetivo que puedan acercarse mucho mejor a la obra.



¿Por qué debemos ir a ver y escuchar ‘Karibanías’ en el Cartagena Festival Internacional de Música?



Estoy seguro que lo van a disfrutar porque estaremos ante un lenguaje abierto, un lenguaje rítmico, que de alguna manera reconocerán o apreciarán por sus colores y melodías.



¿Qué significado tiene para las músicas del Caribe que sean protagonistas de un festival de música clásica?

No significa que fue fácil la música popular que yo escribía con la Fania All Stars, Eddie Palmieri, Cheo Feliciano, o Héctor Lavoe. Eran otros contextos.

La obra está dentro de un concepto clásico, la gente suele pensar que cuando se trata de nuestro lenguaje, no es clásico; es decir, lo que hacen los rusos, alemanes o franceses cuando escriben música para referirse a sus culturas si son clásicos, pero cuando lo hacemos nosotros es folclor…. La música es música y hay música bien escrita y otra mal escrita.

No es común ver músicas populares y folclóricas en formatos clásicos como lo es el Cartagena Festival Internacional de Música



Debemos presentar con orgullo la música nuestra al mundo. Ya sea en formatos populares, pero el hecho de presentarla en un contexto clásico es una manera de entregarla de otra manera.



Usted ha sido uno de los grandes representantes de la música del Caribe, en formatos populares

No significa que fue fácil la música popular que yo escribía con la Fania All Stars, Eddie Palmieri, Cheo Feliciano, o Héctor Lavoe. Eran otros contextos. Sin embargo, es música que se maneja dentro de unos formatos fundamentales. Explico: cuando uno escribe una canción que dura dos o tres minutos, la oportunidad de desarrollo es limitada, y se cuenta una historia en ese corto tiempo, pero cuando uno escribe una obra para música erudita, todo cambia: la técnica, la orquestación, sonoridades, contracantos, polifonías y polimetrías. Se utilizan elementos del género erudito y sobre todo un elemento que es el virtuosismo.

Es decir la presencia de un gran concertino o un gran instrumentista que domine su instrumento porque lo que va a interpretar no es solo una canción.

Aquí, la exigencia es mayor y es un reto para el músico.





