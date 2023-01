Frente a las presuntas denuncias de estafa que han circulado en redes sociales por la no realización del Festival Euphoria Soul en Cartagena, que según los organizadores del evento se realizaría la primera semana de enero en la capital de Bolívar, la Secretaria del Interior del Distrito, Ana María González, aclaró que desde la Alcaldía negó la realización de este evento desde el 18 de noviembre de 2022.



Festival Euphoria Soul el 18 de noviembre de 2022

“La ciudad no tiene ninguna responsabilidad en la no realización de este evento. Ellos solicitaron el permiso el 27 de octubre para un evento que sería en la Isla de Barú, pero por razones de seguridad nosotros dimos concepto negativo al evento, y eso se les hizo saber a los organizadores el 18 de noviembre de 2022", señaló González.



El Distrito está en una férrea campaña para evitar los eventos masivos y de alto impacto que puedan afectar a la ciudad en temas como microtráfìco y narcotráfico, así como explotación sexual de menores.



"Desde el mismo momento en que el Distrito les negó los permisos, los organizadores deberieron haber notificado a las personas que buscaban boletas, y detener la venta, ya que definitivamente no tenían el permiso”, agregó la Secretaria del Interior.



Continuó diciendo: “seguidamente nos consultaron la posibilidad de hacer el evento en el Centro de Convenciones, pero esa no es una consulta que tengamos que aprobar o no, ellos tenían que hacer llegar sus documentos, sin embargo, desde ese momento no supimos más nada del evento”.

¿Fiestas patronales con eventos de música electrónica?

Por otra parte, la funcionaria se refirió al evento que pretendía realizarse en el corregimiento de Punta Canoa denominado ´Fest & Mar.



“Nos llamó mucho la atención que para una fiestas patronales en Punta Canoa llegara una solicitud el 19 de diciembre de 2022 que incluía un festival electrónico, a pesar de que nos llamó la atención nosotros contestamos el 21 de diciembre enviándoles un listado de todos los requisitos que se tenían que cumplir, pero esta documentación nunca llegó y por lo tanto no se dio el permiso”.



Hay que destacar que, desde la Secretaría del Interior se explicaron las condiciones para las solicitudes de estos permisos, y al no cumplir con los requisitos o no enviar la documentación, dichos eventos recibieron una negativa.



