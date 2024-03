Cartagena: faltan $ 51 mil millones de la UNGRD para obras de protección costera

el proyecto del Malecón frente al Mar, la obra más importante que proyecta el actual gobierno del alcalde mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, se sustentan sobre las obras de protección costera, especialmente en la zona turística de Bocagrande.

EL TIEMPO habló con Juan Carlos Monzón, ingeniero en jefe del consorcio Proplaya, empresa responsable de ejecutar estas obras, el proyecto más importante contra el cambio climático que adelanta el Gobierno Nacional.

“Vamos en un 90 por ciento de alcance, actualmente contratado, pero vence a finales de mayo próximo. Este alcance no permite completar la totalidad de las obras diseñadas dentro de la fase uno del proyecto de Protección Costera”, explica el ingeniero Monzón.

Las obras de protección costera de Cartagena buscan blindar más de 7 kilómetros contra los embates del mar y la erosión costera que amenaza las playas de Bocagrande, el Centro Histórico, El Cabrero y Marbella.

El proyecto hoy urge de recursos, y se ha visto afectado tras conocerse los escándalos de corrupción que protagonizó Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD. , y se ha visto afectado tras conocerse los escándalos de, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres,

El TIEMPO: ¿Qué obras faltan por ejecutar de esta primera fase?

Juan Carlos Monzón: Posterior al mes de mayo, cuando se cumple el contrato actual, quedarían varias obras por ejecutar: El relleno hidráulico de playa 1, 2 y 3; el foso de succión de la calle 6; la construcción del box-culvert entre calles 8 y4, y la escollera de protección marginal en playa 1, 2 y 3. Para esta primera fase faltan aproximadamente 51 mil millones de pesos.

¿Qué obras se están ejecutando actualmente?

Estamos ejecutando tres actividades. La primera es la instalación de elementos electromecánicos para el foso de succión de la calle 10, donde operará la subestación que bombea agua al mar y que la recoge del Box-Culvert, y que a su vez recoge agua lluvia. En total son tres subestaciones. Esa es la primera que terminamos como obra civil y ahora estamos instalando los equipos. La segunda obra es la construcción a nivel de obra civil del foso de succión de la calle 8. La tercera actividad en ejecución son obras de urbanismo de andenes, sardineles, muros, sumideros entre otros entre la calle 8 a la calle 15.

¿Cómo están las relaciones del consorcio Proplaya con el Distrito de Cartagena y con la UNGRD?

El Consorcio tiene una armónica relación con el Distrito y con el equipo de la UNGRD en Cartagena. Sin embargo, el grueso de las decisiones que hoy se deben tomar para la continuación y terminación del proyecto deben venir de la UNGRD en Bogotá con quien, por instrucción de ellos, no tenemos contacto.

¿El proyecto ha sufrido cambios importantes en su diseño?

Se han realizado ajustes de diseño, por ejemplo, del alineamiento del muro que contiene la arena hacia la calle porque pasaba sobre un viaducto y electricidad. También en los niveles de un sumidero que chocaban con una red de telecomunicaciones.

¿Qué otros cambios ha sufrido el proyecto?

El ajuste del espolón 6, que fue alargado con una inclinación hacia el sur por instrucción del diseñador para disminuir el impacto del mar en la arena de playa 5. Eso fue un cambio importante, del resto nada relevante, todo lo normal en las obras de infraestructura.

Desde su experiencia, ¿en qué fecha cree que estaría finalizada esta obra es su totalidad?

Todo depende de la voluntad del nuevo director de la UNGRD, en inyectarle fondos para completar la obra. Si los recursos existieran, para finales de este año se pudiera terminar todo el alcance del proyecto en su fase 1

¿Los últimos aguaceros que vivió la ciudad y las inundaciones de algunas calles en Bocagrande qué enseñanza les dejaron?

Que el sistema de drenaje sí funciona. En los dos primeros aguaceros el box-culvert que funciona como un tanque a lo largo de la carrera primera fue recibiendo agua como está diseñado y las vías permanecieron secas.

¿Por qué algunas calles terminaron anegadas?

Para evacuar ese box-culvert de agua y llevarla al mar se hace necesario que operen los fosos de succión que todavía están en ejecución. Son los que succionan el agua del box-culvert por medio de una tubería submarina la impulsan al mar. Como no están todavía operando esos fosos, el agua no salió al ritmo que debía, por eso la evacuamos con bombas temporales que no tienen el tamaño de las que van en el foso.

¿Pero será efectivo este sistema cuando el invierno llegue otra vez con fuerza y con lluvias durante varios días?

El sistema funciona pero requiere terminarse. Recuerde que cuando llegó el tercer aguacero, el box-culvert estaba lleno y no pudo recibir mucha más agua y se vio el efecto en las vías.

¿Con los recursos actuales que se va a hacer para evitar más inundaciones?

Con el alcance actual se terminará la construcción de dos de los tres fosos que se requieren, pero solo se podrá poner a funcionar uno que sirve al área comprendida entre las calles 10 y 15. Así que en el resto de la carrera primera se seguirán presentando inundaciones, hasta no terminar todo el sistema que incluye todo el box-culvert de la calle 4 a la calle 15 y los tres fosos de succión.

¿Cuánta plata hace falta para culminar las obras?

Para culminar todo el proyecto en su fase uno, conforme al diseño, haría falta adicionar 51 mil millones de pesos.

¿Cuando hablamos de la fase 1 es todo el trayecto desde El Laguito hasta Marbella?

No. Desde el laguito hasta la calle 15. El cabrero es la fase 2. Que va desde las tenazas hasta el edificio el espolón. Allí ya se construyeron dos espolones (el 7 y el 8 del proyecto de protección costera).

¿Y esa fase hoy en qué va?

Está detenida hace un año por falta de recursos.

