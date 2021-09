En Cartagena avanza la reactivación económica, con toque de queda nocturno

Cartagena, pese a que avanza en la reactivación económica, continua con medidas de toque de queda, en todo el Distrito, entre las 2 a.m. y las 5 a.m., todos los días.



Así lo confirmó el alcalde, William Dau Chamat, quien expidió el Decreto 0954 del 31 de agosto de 2021 mediante el cual se prorroga la vigencia del Decreto 0802 de 30 de julio de 2021, y se adoptan medidas en virtud de la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en la ciudad.



Así, decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura en el Distrito de Cartagena de Indias hasta las cero horas del 1 de octubre de 2021.



Eventos con aforo del 50 por ciento de ocupación

El decreto da vía libre a la realización de eventos de carácter público o privado, como conciertos, eventos masivos deportivos y lugares de baile, con un aforo máximo del 50 por ciento de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.



Los organozadores deben garantizar el distanciamiento físico de mínimo un metro, así como los protocolos de bioseguridad.



Todos los eventos y actividades deben contar registro y ser aprobados por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.



El uso obligatorio de tapabocas es obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio y se deberá garantizar el distanciamiento social.



Turistas en el Fuerte de San Sebatián del Pastelillo Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Las playas siguen abiertas para todos

El ingreso a las playas autorizadas es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., todos los días; mientras que el horario para el tránsito de vehículos turísticos tipo chiva es de 9:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche.



En Cartagena de Indias estas medidas rigen desde el 30 de julio, en atención a la situación epidemiológica por la pandemia en la ciudad y acogiendo las directrices impartidas por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 777 de 2021 para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y adopta el protocolo general de bioseguridad que permite el desarrollo de estas.



Con corte de este 30 de agosto la ocupación de camas UCI adulto en toda la Red Hospitalaria de Cartagena está en 61 por ciento, con 141 camas disponibles, además, se habían aplicado un total de 760.764 vacunas contra el covid - 19.

