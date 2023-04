La guerra entre bandas criminales por las rutas del narcotráfico y el control de los expendios de microtráfico es el principal motivo del mar de sangre que vive la Ciudad Heroica. Así lo concluye el observatorio contra el delito del Distrito de Cartagena, Cosed.



Hasta el 31 de marzo del presente año la ciudad presentaba 94 homicidios; de ellos 57 fueron por sicariato. En lo que va del mes de abril, el más violento, se han presentado 13 crímenes cometidos por gatilleros a sueldo. En lo corrido del 2023, el sicariato ha dejado 70 víctimas, según Medicina Legal.



El crimen número 70 a manos a manos de gatilleros ocurrió a las 11:15 de la mañana del pasado lunes en el barrio San José de Los Campanos.



(En contexto: Cartagena sufrió durante el 2022 casi un crimen diario por sicariato)

En menos de seis horas asesinaron a tres hombres,

todos a manos de sicarios a sueldo

Cartagena suma 70 crímenes por sicariato en lo que va del 2023, el pasado lunes este hombre fue baleado en el barrio San José de los Campanos. Fue llevado en moto a un centro asistencial pero llegó sin vida. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ pic.twitter.com/yrIVxTGgyD — John (@PilotodeCometas) April 25, 2023

Esta situación de violencia es absolutamente preocupante: la ciudad se ha convertido en escenario de confrontación de los grupos distribuidores de droga FACEBOOK

TWITTER

Los sicarios llegaron hasta un lavadero de carros, ubicado en la carrera 100 con 38, del barrio San José de los Campanos, y allí dispararon contra un hombre, de quien aún se desconoce el nombre.



La víctima fue llevada en una moto hasta un centro asistencial, pero llegó son vida.



El pasado fin de semana la ciudad fue escenario de dos asesinatos en menos de 24 horas. Las víctimas fueron Amaury Hernández Arrieta y Cristian Salgado Jiménez.



(También: Menor le habría pedido dinero a compañera para no mostrar sus fotos íntimas)



A Hernández Arrieta le dispararon frente a su casa, y delante de su mamá y familiares la noche del sábado 22 de abril. El brutal ataque se registró en el barrio El Pozón, sector Primero de Mayo cerca de las 9 de la noche. Esta vez el criminal no llegó en moto sino caminando y aprovechando la oscuridad de la noche, señala el diario El Universal. Un certero balazo en la cabeza y un segundo en el abdomen cegaron de inmediato la vida de la víctima.



“Esta situación de violencia es absolutamente preocupante: la ciudad se ha convertido en escenario de confrontación de los grupos distribuidores de droga, y no tenemos una política de contención ante esta violencia”, señala Fredi Eduardo Goyeneche Gonzalez, director del Cosed.

Facebook Twitter Linkedin

inseguridad en Cartagena Foto: POlicía Nacional

Cuatro horas antes de ese sábado 22 de abril aciago, gatilleros motorizados habían apagado la vida del joven Cristian Salgado Jiménez en el barrio La Esperanza.



"El año pasado estuvimos entre las ciudades más peligrosas del mundo, y vamos camino a repetir y superar la violencia del año anterior. Y no solo por casos de sicariato, sino todo tipo de homicidios, que ya superan los del año pasado. Con esa dinámica de estos primeros meses del año, vamos a tener un comportamiento muy superior al del año anterior", explica el cerebro del Cosed.



(Le puede interesar: Bocahico, yuca y agua de panela, el PAE que sirven en un colegio de Córdoba)



Pero el día más violento fue el pasado jueves 22 de abril: en menos de seis horas, asesinaron a tres hombres, todos a manos de sicarios a sueldo.

La ciudad está entre las más peligrosas del mundo

Facebook Twitter Linkedin

El sujeto falleció en la clínica Torices. Foto: Prensa Policía de Cartagena

El año pasado estuvimos entre las ciudades más peligrosas del mundo, y vamos camino a repetir y superar la violencia del año anterior. Y no solo por casos de sicariato, sino todo tipo de homicidios FACEBOOK

TWITTER

Como lo explica Goyeneche, el año pasado Cartagena ocupó el puesto 47 en el 'ranking' de las 50 ciudades más violentas del mundo que publica cada año El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.



La capital de Bolívar, con 1.278.829 habitantes, registró, según este listado internacional, 403 homicidios en el año 2022, para una tasa de 31,29 homicidios por cada 100 mil ciudadanos.



Según Medicina Legal, en el 2022 se registraron 612 muertes violentas, un 32 por ciento más que las 462 muertes violentas que dejó el año 2021.

La inseguridad en Cartagena es integral

Facebook Twitter Linkedin

Sicarios a sueldo. Foto: Policía Nacional

El narcotráfico, la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes, son el principal detonante de la violencia en la ciudad FACEBOOK

TWITTER



“Cartagena es integralmente insegura: La tasa de informalidad laboral en Cartagena está sobre el 60 por ciento, según el DANE. Así se van sumando otros los elementos como que la ciudad es ciudad insegura para alimentación, es una ciudad de hambre; en insegura en lo laboral, en la propiedad, en la vida, insegura en la salud, la honra,”, Suma Goyeneche González.



(Le puede interesar: Campesinos de la Sierra bloquean carretera nacional para exigir arreglo de vías)



"El narcotráfico, la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes, son el principal detonante de la violencia en la ciudad. Otros factores son la impunidad y la debilidad institucional para imponer justicia”, señala Salas, directora de la veeduría ciudadana 'Cartagena Cómo Vamos'.

Más noticias en Colombia

- Volcán Nevado del Ruiz, EN VIVO: aumenta la energía de los sismos al interior

- Reconocido ganadero y palmicultor fue secuestrado en Cesar por tercera vez



- ¿Cuál es el secreto de la ciudad más barata de Colombia? Así se vive allí





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas