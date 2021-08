Chambonada en Cartagena: están pintando las murallas y amenazan patrimonio

La ciudad de Cartagena amaneció con fragmento de sus murallas de piedra, de más de cuatro siglos de historia, pintado de blanco.



La polémica obra se lleva a cabo en el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en el barrio Manga, uno de los escenarios amurallados más visitados por turistas y locales debido a la hermosa vista que permite sobre la Bahía de Cartagena.



En este lugar también opera el pomposo Club de Pesca de la ciudad.



Alfonso Cabrera, director de la división de Patrimonio, del Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad, IPCC, le dijo a este diario que la obra es investigada por las autoridades.



Cartagena de Indias

Cartagena de Indias fue declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco a mediados de la década de los 80, en gran medida por su cinturón en roca, el cual fue la principal fortaleza de los cartageneros para evitar la toma de la ciudad por piratas y corsarios.



"Deberían habernos pedido permiso", le dijo a este medio Alberto Escovar, director de la división de patrimonio del Ministerio de Cultura, responsable de la murallas y fortificaciones de la ciudad.



"Todo el cordón amurallado es considerado bien de interés nacional y cualquier intervención que se haga debe contar con el permiso del Ministerio de Cultura, las obras deben suspenderse inmediatamente”, señala Escovar.



El fuerte de San Sebastián del Pastelillo es uno de los pocos fragmentos de muralla que hoy no están bajo el comodato que administran la Escuela Taller Cartagena de Indias y el Ministerio de Cultura. No obstante, el Club de Pesca, que administra este bien patrimonial desde mediados del siglo pasado, no puede realizar ningún tipo de intervenciones sobre el lienzo de piedra, sostiene el Ministerio de Cultura, a través de la división de patrimonio.



“Mañana mismo se va a trasladar la arquitecta Mónica Ordoñez, quien va a indagar lo que sucedió y qué tipo de afectación al patrimonio hay, cómo el tipo de pintura utilizado”, señala Álvaro Escovar.



(También: Suspenden operación del ferri en Salamina por nueva erosión del río)





