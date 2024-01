Cartagena es el cuarto destino en Suramérica favorito de los viajeros del mundo

Cartagena de Indias fue laureada como uno de los destinos más destacados de Sudamérica en los renombrados premios Travellers' Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor para el año que acaba de iniciar.



La ciudad heroica se posiciona en el cuarto lugar dentro de la lista de los Mejores Destinos de Sudamérica, un lugar de honor que solo ocupa el selecto uno por ciento de los ganadores de esta categoría a nivel mundial, consolidando su estatus como un destino turístico de primer nivel.

Excelentes comentarios y reseñas de viajeros de la comunidad de Tripadvisor durante los últimos 12 meses

Cartagena de Indias Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Estos premios, conocidos por ser un testimonio del compromiso y la calidad de los destinos, se basan en los comentarios y reseñas de viajeros de la comunidad de Tripadvisor durante los últimos 12 meses. Este reconocimiento refleja el impacto memorable que Cartagena de Indias ha dejado en sus visitantes, reafirmando su posición como un destino de excelencia.



Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, expresó su gratitud ante este honor, destacando el trabajo articulado y el encanto único que la ciudad ofrece a quienes la visitan: "Nos sentimos honrados de que Cartagena de Indias haya sido incluida entre los destinos favoritos de los viajeros este año. Este premio es un reconocimiento al trabajo conjunto y al encanto único que la ciudad ofrece y evoca en quienes nos visitan".



La reconocida ejecutiva extendió su agradecimiento a los visitantes y revisores que compartieron sus experiencias en la plataforma de Tripadvisor, reconociendo su contribución a este logro significativo.



"Los Travellers' Choice Awards son uno de los premios más prestigiosos en el contexto de viajes y turismo, y son muy valiosos para nosotros. Este logro no solo celebra nuestro pasado, sino que también inspira nuestro compromiso continuo con la excelencia", añadió Rodríguez.

Islas del Rosario, en Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

John Boris, director de crecimiento de Tripadvisor, felicitó a Cartagena de Indias por su distinción, resaltando el impacto duradero que ha tenido en los visitantes. "Los viajeros confían en las listas Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor para ayudarles a navegar por la infinidad de experiencias para vivir y disfrutar en todo el mundo. Esperamos que este reconocimiento siga impulsando al destino en 2024", expresó Boris.



Para explorar más sobre Cartagena de Indias y leer las reseñas que llevaron a este merecido reconocimiento. La ciudad continúa consolidándose como un destino turístico excepcional, cautivando a los visitantes con su encanto histórico, cultural y su cálida hospitalidad.



La Corporación Turismo Cartagena de Indias, una entidad mixta sin ánimo de lucro, juega un papel fundamental en la promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional. Su misión principal es impulsar estrategias y acciones articuladas entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad y calidad de la oferta turística. Con un enfoque en el turismo responsable y sostenible, la corporación busca descubrir y potenciar productos y experiencias que atraigan a un turismo con el perfil deseado para la ciudad, siempre con la meta de que el visitante desee regresar.

Cartagena