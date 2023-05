En el 2011 cerca de 600 viviendas del barrio San Francisco, ubicado en las faldas del cerro de la Popa en Cartagena, vivieron una de las peores tragedias registradas en esta ciudad, tras presentarse una falla geológica que los dejó sin nada.



Aunque han pasado cerca de 12 años, el drama para estas familias no para, porque no solo les tocó acudir acciones legales para que pudiera un juez ordenar al Gobierno Nacional y local indemnizarlos; también les ha tocado exigir transparencia en el proceso, porque han aparecido nombres de personas que no residían en la zona.





Como si todo esto fuera poco, ahora denuncian que, la Alcaldía de Cartagena los embargó, porque deben el impuesto predial de unas viviendas que ya no existen.



La situación la dieron a conocer Inés Naar y Antonio Corrales, quienes tomaron la vocería de los afectados y contaron que varios no han podido recibir los subsidios de arriendos, porque sus cuentas están embargadas.



“Esto es una situación inexplicable, porque las viviendas ya no son de ellos. Cuando la tragedia todos salieron de ahí y esos predios le quedaron a la Alcaldía. Varios de los afectados recibieron viviendas de interés social. Claramente no pueden responder por algo que no es de ellos”, explicó Naar.



Asegura Inés que, esa zona fue invadida por otras personas y aunque han denunciado, ninguna autoridad ha ejercido el control para evitar que pueda registrarse otra emergencia en ese sector, “no podemos dejar seguir creciendo una invasión en San Francisco, hemos esperado por 11 años que nos paguen y hay una sentencia donde condenaron al Ministerio de Vivienda y al Distrito y no podemos cobrar el daño material, ya que fue bloqueada”.

¿Qué dice la Alcaldía?

Tras darse a conocer esta denuncia, la Alcaldía de Cartagena a través de un comunicado asegura que, “el Impuesto Predial es un gravamen de carácter real que recae sobre los bienes raíces ubicados en la jurisdicción urbana y rural del Distrito de Cartagena y se genera por la sola existencia del predio”.



Bajo ese argumento indican que, la Secretaría de Hacienda se encuentra en la obligación de liquidar y recaudar el Impuesto Predial a todos aquellos predios cuyos folios de matrícula se encuentren jurídicamente activos y hagan parte del catastro distrital de Cartagena. No hacerlo constituiría una omisión en el cumplimiento de sus funciones, con las respectivas consecuencias de ley.



Pese a que recientemente se realizó la actualización catastral de la ciudad, estas viviendas no fueron excluidas, según explica la oficina de hacienda.



“Si bien es cierto, los predios ubicados en la falla geológica del barrio San Francisco y Nueva Granada hoy no incorporan construcción, también es evidente que, jurídicamente, tales predios existen como predios no edificados, por cuanto hacen parte del catastro y, en consecuencia, los folios de matrícula siguen activos en el registro de instrumentos públicos con plena eficacia jurídica”, detalla el comunicado.

Leidys Rivero

Subeditora EL TIEMPO Caribe

@LeidysRiveroM

Cartegena