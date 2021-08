Polémico comodato de un fuerte en Cartagena por casi un siglo a un privado

Desde 1944 el Club de Pesca de Cartagena ostenta la concesión en comodato del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo en el tradicional barrio cartagenero de Manga. Es una de las concesiones más extensas del país de un bien de la nación a un particular.



Fue precisamente esta fortificación, por orden de la gerencia del club, la que fue sometida a obras de mampostería y pintura, sin el asesoramiento de un experto en restauración del patrimonio, afectando gravemente las murallas de la ciudad declarada patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco en 1984.

Más allá de la intervención del lienzo en piedra de más de cuatro siglos, el caso dejó al descubierto una concesión que hoy cuestionan los cartageneros y expertos en patrimonio, como esta que le fue otorgada al club para el mantenimiento y usufructo del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo por 90 años.



La concesión fue otorgada por la Sociedad de Mejoras Públicas, que había recibido la administración de la fortificación en 1943, pero en enero del año siguiente la entregó en comodato al Club de Pesca, atendiendo a la Ley 30 de 1943 expedida por el Congreso de la República. Desde entonces, el club no paga un centavo a la Nación por el usufructo de este bien patrimonial.



“Esta ley no obligó al club a pagar por el fuerte. No se le entrega dinero ni al Estado ni a la ciudad, pero sí hay un compromiso de conservación y mantenimiento del fuerte”, señala Ximena Ávila Díaz, directiva del Club de Pesca.



Varias placas talladas en piedra, en los corredores del pomposo club del barrio Manga, dan fe de los apellidos ilustres que desde 1938 están a la cabeza de su junta directiva.



Allí aparecen familias como los Jiménez Molinares, Lemaitre Tono, Gómez Cásseres, Porto, Mogollón, Martelo, Román Vélez, De la Espriella y De la Vega. Ahora los representantes legales son Fernando Mogollón Vélez y Socorro Rodríguez, y la gerente es Ileana Stevenson.

Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.

De la junta directiva hacen parte personalidades como la exreina de belleza Sandra Borda Caldas y los empresarios Santiago Noero Arango, Rafael Ignacio Pereira Visbal, Rodolfo Porto Martínez y Juan Pablo Cepeda Faciolince, entre otros.



Un reciente informe de la junta directiva del club, obtenido por la Contratopedia Caribe y cedido a este diario, da cuenta que durante el año 2020, pese a la pandemia, esta entidad tuvo ingresos superiores a los 3.700 millones de pesos. Y antes del 2019 sumaba ingresos por 4.400 millones de pesos. La mayoría de estos ingresos son el resultado de la administración de la marina donde atracan un centenar de yates y veleros, además del viejo salón de armas convertido en un exclusivo restaurante.



Un socio de esta entidad le dijo a EL TIEMPO que actualmente una acción en este prestigioso club tiene un valor de 250 millones de pesos. El amarre de un velero o yate tiene un valor de entre 1’600.000 y 3’000.000 de pesos, dependiendo del lujo de la embarcación.

Dau pide revocar comodato

El alcalde William Dau le solicita al Gobierno Nacional revocar esta concesión a 90 años. “Una vez se derogue esa ley absurda, este bien patrimonial pase a la administración del Ministerio de Cultura, y a su vez esta cartera autorice a la Escuela Taller Cartagena de Indias, que es la entidad oficial del Distrito que administra todas las fortificaciones de nuestra ciudad”, señala Dau.



De hecho, todas las fortificaciones de la ciudad son gerenciadas directamente por el Ministerio de Cultura y el mantenimiento es realizado por la Escuela Taller Cartagena de Indias. La única fortificación al margen de este comodato con la cartera de cultura es precisamente el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.



“El momento coyuntural actual, teniendo en cuenta la declaratoria patrimonial de la ciudad por la Unesco, es muy diferente a como era concebida la ciudad hace 77 años, cuando la Sociedad de Mejoras Públicas le dio en comodato esta fortificación al Club de Pesca”, sentencia Dau.



El Club de Pesca responde a las críticas asegurando que pese a que no pagan un centavo por el comodato de casi un siglo por el aprovechamiento de este bien patrimonial, sí es millonaria la inversión que hacen en el mantenimiento de las murallas y garitas con 407 años de historia.

Aspecto del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.

“Durante las obras de restauración que se llevaron a cabo entre el 2009 y el 2016, se hizo un profundo trabajo de restauración de más de 3.000 millones de pesos y el mantenimiento. Además, en el mantenimiento mensual, la limpieza, vigilancia y mantenimiento de la vegetación se invierten 30 millones de pesos”, asegura Ximena Ávila Díaz, quien es experta en restauración del patrimonio.



La funcionaria del club es enfática: “No hay otra fortificación a la que le inviertan ese valor”.



Esta apreciación es compartida por el arquitecto Alberto Samudio, el hombre que más conoce del estado de conservación y restauración de las murallas, y quien será el responsable de liderar el trabajo de recuperación del lienzo de roca que fue afectado con las obras ordenadas por la gerencia. “El proyecto de restauración incluyó obras costosas que fueron asumidas por el club”, dice.



Según el arquitecto, las murallas son un bien patrimonial que requiere constante intervención. “Este es el fuerte mejor conservado de Cartagena. Las murallas se estaban poniendo negras por cuenta de un hongo, también llamado costra negra, que las ataca. Ese hongo va deteriorando el embutido y el pañete, y por ello es necesario hacer mantenimiento continuo, el error fue que se utilizó la técnica inadecuada, pero el objetivo era evitar ese hongo”, explicó Samudio.

Los mismos residentes de Manga han salido en defensa del trabajo de conservación que ha sido financiado por el club.



“Las murallas son muy delicadas y el ambiente y los cambios que ha sufrido el mar las están afectando. Por ejemplo, el golpe de la mareta genera unas olas que estaban rompiendo la cara de la muralla que da al mar. La base de esta estructura recibió un relleno de piedra y arena. Se socavó y se tuvo que rellenar”, explica Ávila Díaz.



Y agrega: “Entendemos que esta situación ha generado preocupación en las autoridades nacionales y locales, y no podemos influir en las decisiones que tome el Ministerio de Cultura para un futuro a mediano tiempo. Por ahora, nosotros estamos enfocados en reparar el daño que pudimos causar debido a la intervención que se hizo. La filosofía del club es la conservación de todo el fuerte y la preocupación de nuestra organización siempre ha sido que la fortificación se mantenga en excelentes condiciones”.

¿Cómo se va a reparar?

El Ministerio de Cultura dio un plazo al Club de Pesca hasta este domingo para que las murallas intervenidas sean reparadas. Además, las obras de restauración deberán ser financiadas en su totalidad por la gerencia.



“Ahora lo que tenemos que hacer es retirar esa capa de pintura de color de 3 milímetros. Pero en ningún momento se pañetó la muralla. Las áreas que fueron pintadas ya habían sido intervenidas con pintura. El error estuvo en que se utilizó una técnica que no era la adecuada para cubrir la muralla. Pero había que cubrirla por labores de mantenimiento”, explica Ávila Díaz.



Según las directivas del Club de Pesca, las prioridades inmediatas son resarcir la intervención que se llevó a cabo con pintura y que la fortificación regrese al estado que tenía cuando se hicieron las obras de conservación en el año 2014.



Sobre el levantamiento de la concesión dicen que solo pueden esperar, que respetarán las decisiones que tomen las autoridades y que no elevarán acciones jurídicas.

