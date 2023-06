Los planes turísticos de pasadía son muy populares en Cartagena. La oferta de mar y playa en una isla paradisiaca es atractiva; pero muchas veces, si el viajero no elige un operador calificado y certificado, el viaje hacia altamar puede ser una pesadilla.



El siguiente es el testimonio de una familia- conformada por la pareja, una bebé, una menor de 4 años y una adulta mayor- que viajó a disfrutar sus vacaciones en Cartagena y cayeron en la tentación del pasadía.



Si va a comprar un pasadía, hágalo con un operador certificado

Oceanario de islas del Rosario en zona insular de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

"Todo ocurrió el lunes 22 de mayo 2023. Tomamos un tour para playa Lizamar, una playa que nos recomendaron porque viajamos con una bebe de 15 meses y mi niña de 4 años. Nos pidieron que fuéramos muy puntuales a las 8.00 am. Nos ofrecieron dos horarios, y tomamos el segundo que era a las 9.00am (supuestamente). Vinimos zarpando a las 10.15am", relata el viajero, que pide reserva de sus nombre.



"La espera fue incómoda porque viajábamos con dos bebes y el viaje era largo (una hora. Los motoristas no conducían con prudencia. Se detuvieron al rededor de 20 minutos. La demora fue enorme, teniendo en cuenta que iban niños, ¡no les importó!", agrega.



El pasadía tiene un valor de entre 200 y 300 mil pesos por persona, y muchos son ofertados en las Calles del Centro Histórico: el turista compra un viaje en lancha de ida hasta isla Grande, en islas del Rosario. Allí desembarca en horas de la mañana en una playa (arena blanca, agua azul turquesa). Tiene derecho a un almuerzo, al baño y en horas de la tarde de nuevo es transportado en lancha hasta Cartagena.



"Cuando por fin llegamos al destino, a las 11:25 am, nos dijeron que nos recogerían a las 4:00 pm. El servicio de la isla fue pésimo. Ni siquiera había agua en los baños. La incomodidad volvió cuando el motorista llegó a sacarnos de la playa a las 3:00 pm. Sin más, nos dijo que nos íbamos ya. Molestos por tantas situaciones incómodas le dijimos a este señor que aún no era hora, pero él respondió que a el eso no importaba que si nos queríamos ir nos íbamos y si no veíamos como nos íbamos", narra el padre de familia indignado.

Una pasadía que terminó siendo una estafa más

Cartagena, playas de Islas del Rosario. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Otro plan de pasadía lleva a las familias hasta el Oceanario. Allí, los turistas recorren el acuario y ven el espectáculo de los delfines. Luego son llevados a una playa en Islagrande, y pasado el mediodía son transportados hasta Playa Blanca en la isla de Barú donde reciben el almuerzo, tienen derecho a un chapuzón y luego en lancha de regreso al muelle de la Bodeguita, en el Centro Histórico de Cartagena.



Ante el hecho de que fueron obligados a regresar rápido, esta familia cayó en la frustración: "salté en lágrimas porque el sueño que era para mi hija estar en una playa y a su vez en una piscina se acabó. No lo disfrutó, fue muy corto el tiempo. Ellos se lo acabaron. El señor nos trató mal frente a ella, verme llorar fue triste para ella. Nos asustamos porque estábamos con mis bebés, no tuvimos más alternativa que recoger todo rápidamente y zarpar"



'Tomaron ese barco y nos llevaron como si fuéramos animales'

En Isla Grande además de hermosas playas, el viajero puede disfrutar de un baño bajo la luz de la luna en la laguna encantada. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Explican que el capitán de la embarcación y el motorista se molestaron porque la familia estaba en desacuerdo con partir más temprano del horario prometido en la pasadía.



"Ofrecimos disculpas con los demás turistas por la demora, ya que éramos los únicos con niños. Estos señores fueron irresponsables, groseros, altaneros y déspotas. Tomaron ese barco y nos llevaron como si fuéramos animales", recuerda.



El viaje de regreso habría sido un infierno para los pasajeros. "Mi madre estaba que se moría del susto porque llevaba a mi bebe en sus brazos y yo llevaba a mi niña de 4 años, se reían porque estábamos angustiados. Me pareció humillante y de mal gusto, a cambio de ser la mejor experiencia de nuestro paseo fue la peor. Damos gracias a Dios que nos trajo sanos y de regreso".



Nunca les explicaron si le premura del viaje fue debido a las mareas altas. En muchas oportunidades, los viajes se deben adelantar cuando la Capitanía de Puerto alerta sobre vientos fuertes y mareas elevadas. En estos casos, para seguridad de los viajeros, las lanchas se deben internar por el Canal del Dique y evitar el mar abierto.



"Estos funcionarios, capitán y auxiliares, merecen ser despedidos. Los que venden los planes (con falsas promesas) deben ser sancionados. Nosotros, como turistas, no nos merecemos ser tratados así. Nos sentirnos robados: nos cobraron $220.000 a cada uno, por simplemente ir a almorzar a una playa por que ¡nunca la pudimos disfrutar!", concluyen.

Corporturismo recomienda a los turistas

Lancha autorizada para transporte de turistas a islas del Rosario. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

La Corporación de Turismo de Cartagena presenta recomendaciones a los tursitas para hacer sus viajes seguros y evitar las estafas.



- Antes de consumir cualquier producto o servicio pregunte siempre su precio, si no es visible o no se lo suministran, evite consumir en ese lugar.



- Compre siempre formal, verificando que todos los prestadores con los que adquiera servicios o experiencias cuenten con Registro Nacional de Turismo vigente. Esto lo puede corroborar en las oficinas de la Corporación de Turismos, ubicadas en el muelle de la Bodeguita.



- Si viaja en lancha recuerde que debe pagar un seguro en las taquillas autorizadas del Muelle de la Bodeguita.



- Para viajar a las islas exija uan lancha con dos motores y chalecos salvavidas para todos los ocupantes.



- Durante su visita a las playas no acepte ningún tipo de muestra o prueba gratuita.



- Recuerde que el único muelle autorizado para el zarpe de embarcaciones con fines turísticos y comerciales hacia la zona insular y el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, es el Muelle de La Bodeguita.



También reitera la corporación de turismo la importancia de realizar las denuncias de manera oficial, en caso de ser víctima de estafa o hecho de inseguridad. Esto permite a las autoridades tomar medidas necesarias para controlar este tipo de afectaciones al turismo.



Los canales habilitados para realizar denuncias son:



La línea 123 de la Policía Nacional, también en la línea 315 694 2466 de la Policía de Turismo y por el portal www.adenunciar.policia.gov.co.



Los Centros de atención al turista ubicados en Aeropuerto, Muelle de la Bodeguita y Bocagrande.



Para emergencias en altamar, el viajero puede llamar a la Línea 146 celulares y 323 468 6106 de la Capitanía de Puerto.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas