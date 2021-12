Residentes de la zona norte de Cartagena lanzan SOS por incontrolables fiestas en la playa que violan medidas sanitarias y de orden público.



Los habitantes y representantes de esta zona de la ciudad hacen un contundente llamado a las autoridades locales para que intervengan el establecimiento comercial Azul Beach Club que incumple con medidas sanitarias e infringe normas de orden público.



#LeTemoA Este es el bar de playa Azul Beach Club en #Cartagena donde largas fiestas de día y de noche son el dolor de cabeza de los residentes en inmediaciones de #LaBoquilla @ELTIEMPO @ColombiaET @PoliciaColombia #LoPeorDel2021 pic.twitter.com/aI0GJkfrzO — John (@PilotodeCometas) December 30, 2021

Viven un calvario por cuenta

de interminables rumbas

Los residentes de los edificios Morros Vitri y Condo Hotel Seaway 935, en la zona norte de Cartagena, viven un calvario por cuenta de las interminables rumbas que se realizan en el establecimiento comercial Azul Beach Club y que por estos días de fin de año protagonizan interminables fiestas.



La preocupación de estas comunidades aumentó luego de que se enteraron que entre el 1 y el 11 de enero del 2022 hay programadas un rosario de fiestas, situación que tiene en alewrta a propietarios y residentes debido al alto volumen de la música, riñas y demás problemas de orden público que se presentan.



“A todos los que vinimos en este edificio se nos ha acabado la paz de día y noche por cuenta de este establecimiento, estas personas no respetan la ley y parece que nadie se atreviera a meterse con ellos”, afirmó Luis Guillermo Villegas, residente del edificio Morros Vitri.

Las playas de Cartagena han estado llenas de turistas durante fin de año. Muchos no llevan tapabocas ni cumplen medidas de bioseguridad. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hacen largas fiestas cualquier día de la

semana sin supervisión o restricción alguna

Pero el problema no es solo en medio de las celebraciones de año nuevo, desde hace tres años estas comunidades vienen denunciando abusos.



Catherine Sucete Gómez, asesora jurídica del edificio Morros Vitri, afirmó que el establecimiento Azul Beach Club viene generando música a volúmenes por fuera de los decibeles permitidos por la ley, afirma con pruebas audiovisuales que el ruido es insoportable y que además no se respetan ningunas medidas por la pandemia.



Por su parte, Mario Torres, abogado de la firma Global Law y representante de la copropiedad Condo Hotel Seaway 935, explicó que se han venido realizado todos los procedimientos legales para que el establecimiento comercial sea intervenido ya que ocupa terrenos de baja mar y por tanto la zona debe ser recuperada pero la repuesta de las autoridades locales ha sido nula y negligente.



“A través de un derecho de petición pedimos un concepto de determinación de jurisdicción a la Dirección General Marítima y Portuaria- DIMAR, y estos determinaron que el el terreno donde funciona el mencionado establecimiento, es de bajar mar, es decir, espacio público, por lo tanto la alcaldía local 2 debe realizar el desalojo, además no hay control de ruido, horarios, medidas de bioseguridad, y se están violando todos los derechos de quienes residen en la zona”, afirmó Torres.

Ante los ojos de las autoridades

Azul Beach Club, funciona abiertamente y antes los ojos de las autoridades en la playa del corregimiento de La Boquilla, con música descontrolada, aforo desmedido y con una piscina improvisada que viola todas las normas sanitarias y exigidas por la ley.



“Es importante y urgente que el Dadis, la policía, Secretaría del Interior y el alcalde de la localidad 2, Andy Reales, actúen de inmediato porque se están violentando normas y derechos de quienes aquí residen, no es posible que cualquier particular llegue e invada terrenos que le pertenecen al estado y nadie haga nada”, agregó el abogado.



Nancy Narváez, residente de Condo Hotel Seaway 935, manifestó no aguantar más la situación con este lugar. “Hacen fiestas cualquier día de la semana sin supervisión o restricción alguna por parte de la policía, evidentemente es un sitio construido frente a la playa de manera ilegal ya que esta más allá de la línea de costa que conservan todas las edificaciones”.



En Cartagena, cada fin e inicio de año, especialmente en esta zona de la ciudad, se incrementan las fiestas ilegales que son promocionadas en redes sociales y se han convertido en un dolor de cabeza para quienes residen o llegan a descansar.



El TIEMPO busco respuestas en el establecimiento comercial Azul Beach Club pero no fue posible hallar a sus representantes.

