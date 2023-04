Un fallo histórico contra la polémica torre de ‘Aquarela’, que se produjo el pasado 31 de marzo, el cual esperaba el país desde hacía cinco años, y que debería poner fin al debate sobre las vulneraciones y protección al patrimonio de Cartagena de Indias, daría un giro en los próximos días, y aplazaría varios años más la demolición de la mole.



(En contexto: Fallo histórico ordena demoler la torre de Aquarela en Cartagena)

El fallo busca dejar un precedente para

la defensa del patrimonio de los colombianos

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El juzgado décimo segundo administrativo oral del circuito de Cartagena ordenó al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a la Promotora Calle 47 SAS (Constructora del proyecto) que en un término máximo de tres meses- asumiendo de manera solidaria y proporcional los costos financieros que se generen- realicen los estudios técnicos y gestiones administrativas necesarias que permitan establecer métodos y técnicas más adecuados y seguros para la demolición total de la edificación.



El esperado fallo es la respuesta de las autoridades judiciales a una Acción Popular elevada por el Ministerio de Cultura contra el Distrito, la constructora y la curaduría urbana número uno, que otorgó las licencias al proyecto.



(También: Paro de mineros afectó presencia de turistas en las playas de Sucre)



Pero el fallo busca ante todo la defensa de Cartagena de Indias, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en el año de 1984, por su invaluable valor arquitectónico e histórico, por sus innumerables bienes inmuebles y su entorno amurallado y de fortificaciones, que constituyen elemento preponderante del patrimonio cultural de la nación.



El proyecto ‘Aquarela’ está ubicado en el barrio Torices, y constaría de cinco torres con una altura máxima de 32 pisos de altura. El referido conjunto urbanístico se proyecta en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas, y "por sus volúmenes y alturas impacta en forma agresiva con el bien de interés cultural precitado y su entorno, vulnerando los derechos colectivos cuya protección se solicita”, subraya en uno de los apartes el fallo.

Lluvia de demandas de las familias de compradores recaerían solamente sobre el Distrito

No obstante, fuentes jurídicas del Palacio de la Aduana le aseguraron a EL TIEMPO que el Distrito apelará el fallo, el cual impone la mayor responsabilidad para la demolición de la torre en la ciudad y no en el estado, desde donde se dede promulgar la protección del patrimonio.



Por ejemplo: “La sociedad Promotora Calle 47 S.A.S. está obligada solo a la restitución de 619.59 m2 de espacio público y en esa proporción deberá́ asumir tales costos, que ha sido construida en la primera etapa del Proyecto Multifamiliar VIS Aquarela”, señala el fallo.



Y este es, precisamente, uno de los puntos que inquietan al equipo jurídico del Distrito, pues sería la ciudad la que debería pagar la totalidad de la demolición de la mole, la cual, según expertos no puede hacerse por implosión, por tratarse de una zona residencial con el Castillo de San Felipe de Barajas, joya del patrimonio nacional, ubicado a una cuadra.



(Le puede interesar: Del bullying al éxito: la joven cucuteña que triunfa con su marca de ropa XL)



Lo otro que inquieta al equipo jurídico del Palacio de la Aduana es la lluvia de millonarias demandas de los frustrados compradores que recaerían solamente sobre el Distrito.

'Aquarela', la torre de la discordia en Cartagena Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El fallo declara la polémica mole como una "vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; así como a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes".



(Vale la pena leer: Volcán Nevado del Ruiz: impactantes fotos aéreas en medio de la alerta naranja)



Los abogados del Distrito ponen la lupa, además, en el punto noveno del fallo que es claro en que el proyecto urbanístico ‘Aquarela’ debe ser replanteado en sus cinco etapas, establecidas en la carrera 17 No. 35-07 del barrio Torices, a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, “de manera que se ajuste a las normas que protegen el Patrimonio Cultural de la Nación y la normatividad sobre ordenamiento urbano”.



La torre de 'Aquarela' constituye el mayor 'gol' en la historia al patrimonio de los cartageneros. En este caso tienen responsablidad el Ministerio de Cultura, administrador de la fortificaciones de la ciudad; el Distrito que hizo oídos sordos al llamado de las veedurías ciudadanas que desde el año 2013 venían alertando sobre la amenaza del proyecto y la curaduría urbana número uno que otorgó las licencias.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas