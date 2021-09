En Cartagena desmienten tala de mangle cerca del Hotel Las Américas

Una inspección de funcionarios del EPA Cartagena, la Guardia Ambiental, Ecobloque y la Policía Nacional permitió verificar que en la zona aledaña al centro de convenciones, del hotel Las Américas, no existe tala de mangles.



El ambientalista Rafael Vergara Navarro, coordinador de Ecobloque, a través de una declaración explicó que debido a dos videos que circularon en redes sociales desde el 4 de septiembre, donde se denunciaba la tala de mangles en sector vecino al centro de convenciones del hotel Las Américas, el grupo de protección ambiental y ecológica de Cartagena de la Policía realizó una visita al sector de Cielo Mar, donde no se evidencia tala alguna.



(Además: Alertan sobre falso médico y estafador en territorio colombiano)

Posteriormente, las autoridades visitaron el hotel Las Américas, y junto con directivos de la empresa hotelera, revisaron la parte de atrás, donde evidenciaron la ampliación autorizada del salón de eventos, luego en un recorrido por el sector de los mangles se constató que no existe tala.



Al día siguiente se hizo una nueva verificación en toda la zona que confirmó que no existió tal tala.



Como evidencia, señaló Vergara Navarro que existen fotografías y videos que respaldan lo encontrado.



El ambientalista indicó que se encontró, como lo señala el video denuncia, estructuras metálicas en el sector de Cielo Mar, colindantes con la boca de Parrao y el Centro de Convenciones.



(También: Reconocido sacerdote acusado de delitos sexuales seguirá en la cárcel)

Video de motosierra no serìa reciente

Agrega Vergara que existen fotos y videos donde queda claro que tala de manglar no existe.



"Otro video presenta sonido de motosierra, pero no es reciente. Se deduce porque no se ve estructura metálica alguna levantada, hace días detrás del centro de convenciones", señala el Distrito en comunicado de prensa.



Finalmente, el ambientalista comentó que el video induce a una información falsa al poner los hechos en tiempo presente y al decir que es grande la tala, pero no se ve, porque no existe.



El EPA Cartagena en compañía de la guardia ambiental y la Policía Nacional también realizaron una visita a la zona para verificar las estructuras y materiales de construcción denunciados comprobando que, si existe los materiales, pero están siendo utilizados para reparaciones locativas del edificio Solei en ese sector. Por ser un playón no hay manglar.



(Tambièn: Rama de un árbol se desploma y mata a una mujer en el Cesar)



El director del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, Javier Mouthon, dijo que una vez conocidos los hechos funcionarios del organismo realizaron una visita al sector de Cielo Mar y el hotel Las Américas, para hacer una verificación del estado del manglar en la zona, evidenciando que en Cielo Mar existe la construcción de un edificio, pero no existe tala en ese sector.

Cartagena