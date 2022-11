La emblemática edificación colonial de Cartagena, donde por décadas operó la Joyería Cesareo que donaba corona y cetro a la Reina de Colombia, hoy es remodela clandestinamente, según los habitantes del Centro Histórico, para una nueva discoteca.



La denuncia la hace el Colectivo Somos Centro Histórico.



La edificación colonial en obra está ubicada en la esquina con las calles Portocarrero y de las Carretas, en el Centro Histórico, y tiene una vista privilegiada al Portal de los Dulces, la Plaza de los Coches y la Torre del Reloj.



Según los habitantes que denuncian, el bien patrimonial es objeto de construcciones en su interior "sin licencias, ni permisos y con obras a puerta cerrada con candados externos".

Intervenciones sin licencia de curaduría originan la proliferación de actividades de alto impacto

En la casona no hay valla que evidencie una licencia de construcción, como lo exigen las normas. Cuando hay cambio en el uso (o actividad) de un predio debe haber una licencia.



"El Colectivo de Residentes Somos Centro Histórico hace esta denuncia pública, dado que las autoridades como la División de Patrimonio del IPCC y el Ministerio de Cultura no han sido nada eficaces para meter en cintura a quienes hacen remodelaciones sin permisos, ni licencia, violando normas de control urbano y de patrimonio en el Centro Histórico de Cartagena, pues cuando llegan a visitar los trabajos nadie les abre las puertas", dice un comunicado del colectivo de vecinos que elevan esta denuncia.



Ante ello, los habitantes del Centro Histórico piden que autoridades como la Fiscalía General de la Nación, en lo judicial, o la Procuraduría General de la Nación, en lo disciplinario, exijan a las entidades competentes que se suspendan los trabajos de remodelación por ser ilegales e irregulares.



"Las intervenciones sin licencia de curaduría, como esta, son las que originan la proliferación de actividades de alto impacto como las que se desarrollan en las Calles del Porvenir, Primera de Badillo y el Colegio, que además de incumplir las normas de patrimonio posicionan la imagen de un destino turístico para los excesos nocturnos con ruido, prostitución, explotación sexual y microtráfico", señala el comunicado de este grupo de vecinos.

Habría obreros encerrados, con

candados externos, en la obra remodelada

A los habitantes de la Ciudad Colonial les preocupa que con esta presunta nueva discoteca, en obra, empeore la seguridad del sector y sea más difícil reversar la inseguridad que tiene hoy sumida a la ciudad amurallada en la peor de sus crisis con actividades (como explotación sexual, tráfico de drogas, explotación de menores y atracos) que excluyen a la población cartagenera del derecho a disfrutar del patrimonio.



"A todas estas anomalías, se le suma un acto altamente irresponsable: tener obreros dentro de la remodelación encerrados con candados externos. No permita Dios que se presente una eventualidad delicada como la que sucedió en días pasado en discoteca ubicada en Getsemaní cuando se desplomó el techo. ¿Cómo podrán salir esas personas?".



EL TIEMPO solicitó la respuesta a esta denuncia al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, pero aún no obtenemos respuesta.



"El Decreto 1077 de 2015 señala sobre la modalidad de adecuación de la licencia urbanística de construcción: 'Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original'.

Uso entendido como actividad, no uso del suelo, porque este solo se cambia en un Plan Especial de manejo del Centro Histórico, PEMP, o por el Concejo Distrital", sostiene Isabela Restrepo, representante legal de los vecinos afectados.



