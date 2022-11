Jaime Ramírez, un abogado cartagenero, denunció que fue víctima de robo el pasado sábado 29 de octubre, cuando disfrutaba con unos amigos en un restaurante del sector de La Manga, en Cartagena.



(Lea aquí: En Barranquilla roban camioneta a artista de champeta 'Chawala')



El hombre asegura que una persona vestida de mesero se le acercó y le dio la mano para saludarlo cuando llegó al lugar.

En mi estado de somnolencia, traté de quitarle el revólver y fue cuando me quitó el reloj FACEBOOK

TWITTER

“El sábado pasado fui a cenar a un restaurante ubicado en el Centro, el mesero me saludó dándome la mano, lo cual se me hizo raro, porque normalmente ellos no acostumbran a tener esa confianza de tocar al cliente, y más en ese tipo de restaurantes, donde, por lo general, las normas de cortesía son bastante estrictas”, afirmó Ramírez al diario El Universal.



La confusión se da, porque en el restaurante había personas disfrazadas debido a que se celebraba Halloween.



(También: Sucre: colegio donde grabaron video sexual ya había tenido escándalo con viagra)



Después del contacto físico, el abogado aseguró que empezó a sentirse mal. “Era como un mareo fuerte, tenía una sensación de pesadez e intensidad, se me fue el gusto, escuchaba los sonidos demasiado fuertes y la vista se me nubló por completo, veía negro prácticamente”, dijo.



El hombre llevaba puesto un reloj Rolex avaluado en $28.000.000., y la ocultaba debajo de la manga de la camisa que llevaba puesta ese día.



Ramírez contó que se sentía tan mal que prefirió irse a casa. “Se subió conmigo al vehículo una amiga que vive en Manga, yo vivo en Castillogrande, así que la idea era dejar a mi amiga en su casa y luego que me llevaran a la mía, ya eran como las nueve de la noche”, explicó al medio local.



(No deje de leer: Delincuencia no da tregua en Barranquilla: asesinan a policía vestido de civil)



Pero justo cuando la amiga se baja, dos hombres en una moto lo abordan para robarle el reloj. El taxista le había avisado que había un par de motos detrás de ellos.



Uno de ellos ingresó al carro y le apuntó con un revólver en la cabeza. “En mi estado de somnolencia, traté de quitarle el revólver y fue cuando me quitó el reloj, yo traté de darle mi celular, pero no se lo llevó, ellos iban por el reloj”, finalizó.