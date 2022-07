Lo que empezó como un atractivo plan de puente festivo terminó en una incómoda experiencia para un grupo de amigas en una playa de Cartagena, por un presunto caso de abuso a turistas.



(Lea también: Vehículo terminó en el agua en Cartagena: conductor huyó)



Según denunció este lunes la joven Febe López, como se identifica en las redes sociales, la jornada en Playa Blanca pasó de costarle 86.000 pesos (alimentos consumidos) a 336.000 pesos, cuando le incluyeron el “servicio”.

Alguien que me diga ¿desde cuándo uno tiene que pagar 250 mil pesos en servicio por sentarse en una playa FACEBOOK

TWITTER

Y es que, según publicó en su cuenta de Twitter, le estaban cobrando 250.000 pesos por ‘servicio nuestro trabajo y seguridad Playa Blanca’, de acuerdo con lo que se logra observar en la factura.



“Por eso odio ser turista en mi propio país. Alguien que me diga ¿desde cuándo uno tiene que pagar 250 mil pesos en servicio por sentarse en una playa pública? Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena”, dijo la afectada.



La joven consideró el hecho como un robo y pidió más controles a la Alcaldía del Distrito. A su queja, agregó que si no pagaba los 250.000 pesos “iban a hacernos daño”.



“Negociamos en 30 mil las sillas más el consumo. Al final me entero que los 250 mil iba incluido: 1. El trabajo de ellos, del cual no sé cuál fue, ya que duré 3 horas allí. 2. Seguridad (según vigilancia para que nadie nos robara) 3. Que tenían que pagarle al de la basura”, manifestó la denunciante.



(Además: Preocupación por el aumento en los casos de covid-19 en Cartagena)

Por eso odio ser turista en mi propio país. Alquilen que me diga desde cuando uno tiene que pagar 250 mil pesos en servicio por sentarse en una playa pública?? PLAYA BLANCA es lo peor que tiene Cartagena.. @AlcaldiaCTG por favor HASTA CUANDO EL ROBO. Difundan!!!!! pic.twitter.com/aGpODi2gxy — Febe Lopez (@febelopezp) July 5, 2022

Siguen los cobros excesivos en playas de Cartagena

Desafortunadamente, para los turistas, no es la primera vez que hechos como este son denunciados por parte de los bañistas en las playas de la capital de Bolívar.



En enero de 2021 fue denunciado un presunto cobro excesivo a un grupo de turistas en las playas de Manzanillo del Mar, donde el total en la factura daba 738.000 pesos.



A los afectados se les estaba cobrando $ 7.000 por botella de agua o gaseosa, $ 15.000 por cerveza, $ 75.000 por una bandeja de pescado y $ 30.000 por servicio al cliente.



CARTAGENA

Más noticias:

- El proyecto que plantea endurecer requisitos para corralejas en Atlántico

- Más de 120 mil turistas eligieron a Santa Marta en junio para vacacionar

- En video: sucreños sepultan a familiares entre las corrientes del río Cauca