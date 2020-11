Alcalde de Cartagena decreta ley seca para este puente festivo

Para este puente festivo, en el Distrito de Cartagena de Indias está prohibido el consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en espacios públicos como calles, plazas, parques, plazoletas, espacios y zonas comunes residenciales.



La ley seca aplica para los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre del presente año, en el horario comprendido entre las 8 de la noche y las 6 a.m. del día siguiente.



"Está prohibida la venta, distribución y expendio de bebidas embriagantes en todos los establecimientos de comercio: tiendas de barrio, supermercados, centros comerciales, grandes superficies, salsamentarias, etc., en el mismo horario antes mencionado", señala el Distrito en el Decreto 1428 del 12 de noviembre de 2020, que establece las medidas.

El pasado fin de semana, pese a restricciones que había impuesto el Distrito para la realización de eventos públicos, en el corregimiento de Bocachica, en la isla de Tierrabomba, hubo una ronda de Carnaval y fiestas que dejaron un hombre muerto y cinco heridos.



El hombre asesinado fue identificado como Nelson Castro, quien recibió un disparo en el pecho en medio de una discusión de personas en estado de embriaguez. La víctima dejó tres hijos.



Es por ello, que el decreto instaurado para este fin de semana también prohíbe las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, sitios públicos o centro comerciales, así como los tradicionales recorridos barriales. Igualmente, no se podrán realizar espectáculos públicos o eventos privados, ni hacer uso de artefactos de amplificación sonora, como pick up, desde las 00:00 horas del sábado 14 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del martes 17 de noviembre de 2020.





Para este puente festivo, en Cartagena está prohibido el consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en espacios públicos como calles, plazas, parques, plazoletas... Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Fenalco pide evaluar la medida

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, capítulo Bolívar, pide al Distrito no generalizar la medida y permitir trabajar a los comerciantes que han cumplido estrictamente con las medidas de bioseguridad y restricciones en medio de la pandemia.



“Medida como esta, ya teniendo encima el fin de semana, es por decir lo menos injusta: Nadie viene a hacer turismo legal y visible sin poder compartir con tranquilidad. Las restricciones lastimosamente han demostrado que los infractores acuden a las sombras que escapan con facilidad del control de la

autoridad y del deber de rigurosa observancia de las normas, dejando el peso de

la censura a los legales", indicó Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.



Al Distrito le preocupa la situación de orden público y bioseguridad en los barrios populares, precisamente en un fin de semana que, en condiciones normales, estaría concentrado en las celebraciones de los 209 años de independencia de la ciudad.



"Le pedimos al señor Alcalde reconsidere la medida y de paso recordamos la importancia de usar los mecanismos de publicidad de los proyectos previos a la adopción de medidas administrativas de carácter general que sin duda contribuyen a la participación ciudadana argumentada y construcción de consensos”, concluyó Fadul.

